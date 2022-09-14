 

16-летний сын Рамзана Кадырова Ахмед возглавит чеченское отделение Российского движения детей и молодежи

14.09.2022, 21:21, Новости дня
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Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал кандидатуру 16-летнего сына Рамзана Кадырова Ахмеда на пост главы чеченского отделения Российского движения детей и молодежи.

ЧГТРК «Грозный» показал кадры с встречи Ахмеда Кадырова с делегацией, в составе которой находились советник президента РФ Абубакар Эдельгериев и замглавы правительства Чеченской республики Абдул-Керим Эдилов. Мероприятие прошло в Министерстве просвещения РФ.

На встрече заявили, что под руководством Ахмеда Кадырова объединят все существующие в регионе детские и молодежные организации, «если будет принято такое решение». Как утверждается, деятельность подростка будет нацелена на проведение государственной политики «в интересах детей и молодежи» Чечни.

По данным СМИ, в разное время государственные должности в Чечне занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. В декабре 2020 года 20-летняя дочь Кадырова Хадижат была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. В июле США ввели санкции против Кадырова, его жену и дочерей за «многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные казни».


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