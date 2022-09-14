Скандалы: Политика ЦБ

Деньги будут, но только для избранных

Можно ли бороться с инфляцией и одновременно ее провоцировать? С точки зрения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной – запросто. Недавно стало известно, что ЦБ взамен замороженной Западом валюты ФНБ «напечатал» 340 млрд рублей для помощи… попавшим под санкции госпредприятиям.

Ни для кого не секрет, что одна из важнейших задач Банка России – это поддержание инфляции на приемлемом уровне. Ради этого ЦБ РФ задирал в марте 2022 года ключевую ставку до 20% — люди фактически остались без доступа к кредитам и ипотеке, в банки обращались только от полной безысходности. А теперь в условиях длящейся уже 3 месяца дефляции (в августе цены, по данным Росстата, опустились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,52%, в июле – на 0,39%, в июне – на 0,35%) опускает ставку. Сейчас она составляет 8%, а на ближайшем заседании ЦБ 16 сентября ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки до 7,5%.

Полцарства за инфляцию

ЦБ РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной так активно пытается управлять инфляцией, что в 2021-2022 годах признан самым непредсказуемым центробанком среди развивающихся стран: с начала 2021 года банк России провёл 13 заседаний, и только в 6 из них консенсус-прогноз аналитиков совпал с принятым решением. И если в прошлом году аналитики ошибались на 0,25 п.п., то в этом году – уже на 0,85 п.п.

ЦБ готов пойти на самые решительные и непопулярные шаги для того, чтобы привести инфляцию к целевому показателю в 4%. До этого значения ещё очень далеко: в августе годовая инфляция замедлилась лишь до 14,3%. Ради этой великой цели Эльвира Набиуллина выступает против майнинга криптовалют, который приведёт к появлению «лишних» денег, ради этого средства ФНБ вкладывают в зарубежные проекты — такие как строительство АЭС (все зарубежные стройки «Росатома» финансируются российскими госкредитами). Или, например, в прошлом году было одобрено дополнительное финансирование строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Уст-Луге на 900 млрд рублей только потому, что эти деньги не останутся в стране, а пойдут (или должны были пойти с учётом текущей обстановки) на закупку импортного оборудования.

Также одним из главных факторов усиления инфляции ЦБ видит потребительский спрос: чем активнее люди покупают товары и услуги, тем сильнее ЦБ закручивает гайки, тормозя рост благосостояния россиян (кстати, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уверены, что инфляция носит немонетарный характер – во всём виновата потребительская паника в первой половине 2022 года, но ЦБ такие аргументы не приемлет). Сама Набиуллина неоднократно на протяжении многих лет утверждала, что программа количественного смягчения (поддержание низкой ставки, которая делает кредиты, которые идут на развитие бизнеса и спроса, привлекательными, а банковские депозиты, на которых деньги не работают, не интересными) – не вариант для России. Такие заявления она делала в 2013 году на форуме «Россия 2013», в 2015 году во время острой фазы экономического кризиса, в 2020 году в период коронавирусного кризиса. Таким образом ранее проводимая на протяжении долгих лет политика ЦБ противоречит выпуску на рынок дополнительных 340 млрд рублей.

Всем нельзя, а госкомпаниям можно

Всё меняется, когда речь заходит о государственных банках и прочих госкомпаниях. У ЦБ уже есть опыт «печатания» рублей для поддержки крупнейших банков (6 кредитных организаций в ТОП-10 по капиталу – государственные). В 2021 году Банк России выпустил в обращение 1 трлн рублей, которые пошли на поддержку семи крупнейших банков, пострадавших от оттока капитала.

А в 2022 году тихо и каких-либо пояснений регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ. Зато там стали появляться рубли. Только за июнь и июль ФНБ потерял 1,575 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен. И взамен ЦБ «напечатал» в июне 630 млрд рублей, а в июле – 1,2 трлн рублей. С 1 января по 31 июля 2022 года денежная масса в России выросла на 6,6% (до 70,6 трлн рублей). Деньги тут же пошли в дело: часть отправилась на финансирование дефицита федерального бюджета, который в июле вырос до 900 млрд рублей, а часть получили госкомпании. Например, 50 млрд рублей досталось «Газпромбанку», 4,2 млрд рублей – фонду развития ЖКХ, 34,3 млрд рублей – «Аэрофлоту».

ЦБ не скрывает своих симпатий к государственным организациям. В августе регулятор выпустил для обсуждения документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором предлагает поддержку пострадавшим от санкций банков. Для этого он предлагает создать специальный фонд, формируемый за счёт отчислений финансовых посредников. Но Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупреждает: таким образом происходит перераспределение потерь от ключевых банков на небольшие частные. Под санкции попадают госбанки, а заплатят за это все. В итоге ЦБ сам создаёт условия для монетарной инфляции, включая печатный станок на нужды госкомпаний, а потом с этой же инфляцией борется, лишая людей и малый бизнес доступа к дешёвому капиталу.

Так проявляется дуализм ЦБ: для населения деньги не нужны, поскольку они провоцируют инфляцию, а вот госкомпаниям – пожалуйста. Жаль, что каждый человек не может стать госкомпанией…

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Новые Известия”