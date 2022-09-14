Вся британская королевская семья на прощании с Елизаветой II в Лондоне

Сегодня в Лондоне проходит прощание с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября. Тело королевы перевезли из Букингемского дворца через улицы британской столицы в Вестминстер на специальной повозке, которую сопровождали военные и родственники Ее Величества. Гроб королевы пешком сопровождали король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также принц Уэльский Уильям и принц Гарри, а королева-консорт Камилла и Кейт Миддлтон, Меган Маркл и графиня Софи ехали в двух автомобилях следом.

В Вестминстерском дворце, куда занесли гроб восемь служащих гренадерской гвардии, прошла короткая, 20-минутная служба только для династии Виндзоров. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, отпевавший год назад принца Филиппа. На службе присутствовали и другие члены королевской семьи: дочь принцессы Анны Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл, дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Евгения с супругом Джеком Бруксбэнком и другие.

Принц Гарри и принц Эндрю стали единственными особами королевской крови, кто был одет в штатское. Напомним, что Гарри сам отказался от своих обязанностей и королева лишила его соответствующих титулов, а с принцем Эндрю она поступила так в качестве меры наказания за причастность к преступлениям интимного характера, за которые был осужден Джеффри Эпштейн.

Вскоре после окончания службы в Вестминстере началось прощание подданных с королевой. Люди начали занимать очередь еще в понедельник и сейчас она растянулась на 5 километров. Многие даже разбили палатки прямо на улице. Телеканал BBC будет вести прямую трансляцию из замка – это значит, что гроб с телом Елизаветы будет в прямом эфире следующие четверо суток. Понедельник, день похорон, объявлен в Великобритании выходным. Все крупнейшие торговые сети уже заявили, что не будут работать с утра 19 сентября. Некоторые весь день, некоторые начнут работать с 17:00, когда весь церемониал уже точно завершится. Не будут работать все основные супермаркеты, кроме некоторых в центре Лондона, чтобы не оставлять без еды и воды тех, кто пришел проститься с Елизаветой II.