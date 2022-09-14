Образ дня: Эмма Уотсон в мужском костюме на презентации Prada Paradoxe

Британская актриса Эмма Уотсон уже давно экспериментирует со стилем – женственные выходы в платьях она чередует с маскулинными образами, а длина ее волос меняется чаще, чем мы успеваем это замечать. В середине августа она стала лицом новой рекламной кампании аромата Prada, где блеснула новенькой стрижкой пикси.

Приятно представлять аромат с такой глубокой философской концепцией и инициативами так, чтобы он казался по-настоящему актуальным, – сказала Уотсон о своем первом сотрудничестве с Prada.

А на вечеринке Prada, которая прошла вчера в рамках Недели высокой моды в Нью-Йорке, Эмма появилась в костюме будто с мужского плеча. Но сшит он был явно по женским меркам. Классический крой дополняла строгая белая рубашка, однотонный черный галстук и грубые лаковые полусапоги. Акцентом стало кольцо с очень крупным камнем – но поклонники не сочли это за намек на помолвку с ее бойфрендом.