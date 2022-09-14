 

В Великобритании сконвертируют велотренажёры в динамомашины

14.09.2022, 19:33, Разное
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Новый министр энергетики Великобритании Джейкоб Рис-Могг объявил, что его ведомство будет добиваться принятия закона о конверсии велотренажёров в динамомашины.

Такое решение может позитивно повлиять на на здоровье нации. Чиновник привёл статистику: страна входит в пятёрку самых неблагополучных по ожирению. Около 30% граждан страдают от лишнего веса, что провоцирует развитие различных заболеваний.

– С другой стороны, жир — это почти чистая энергия. Пришло время распечатать запасы, – объявил он.

По расчетам сэра Рис-Могга получается, что при сжигании всего одного килограмма жира, государство получит до 8 кВт⋅ч энергии. Этого достаточно, чтобы 15-20 раз постирать вещи, или 80 раз вскипятить чайник. В случае успешной реализации проекта, Великобритания закроет все свои потребности в электроэнергии на ближайшие два года, и даже сможет получать дополнительный доход от экспорта излишков в соседние страны.

Новый закон может вступить в силу уже с 1 декабря. В таком случае тренажёрные залы будут обязаны модифицировать имеющееся у них оборудование и подключить его к энергосети. Всем людям с лишним весом выдадут бесплатные абонементы, а специальная компьютерная система будет фиксировать регулярность занятий, и автоматически отправлять штрафы в случае недостаточной активности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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