 

Скандалы: Дети подземелья

14.09.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новые москвичи уже готовы жить в подвалах без окон

Доля ипотечных сделок в старой Москве достигла рекордных 79%, а в Новой — аж 84%, цитирует данные агентства Est-a-Tet канал «Движ про недвиж». При этом, по наблюдениям экспертов, ожидаемо растёт популярность субсидированных ипотек: обычно берут заем с максимально легким ежемесячным платежом и сроком погашения в 25-30 лет. Однако зачастую гасят его гораздо быстрее.

Эксперты объясняют такие цифры тем, что купить в столице квартиру без ипотеки сегодня практически невозможно — разве что подвальные апарты без окон. Ипотечный пузырь надувается всё больше.

Причем «без окон» следует понимать буквально: на продажу в Москве всё чаще выставляют апартаменты на цокольных и антресольных этажах.

Канал отмечает этот тренд уже как массовый: бизнес реконструирует подвалы и выставляет их на продажу по низкой цене.

«Это жёсткий эконом:

— Никаких квартир, только апарты;

— Часть этих «ячеек» даже без окон;

— Площадь 11–33 кв. м, не более.

В среднем такие апарты дешевле на 20–40%, чем жильё в этих же домах на обычных этажах. Минимальная цена — 1,43 млн руб., для Москвы нонсенс.

Есть спрос — есть и предложение. Люди готовы жить в шкафу без окон, «зато своё». При нынешних ценах на недвижку внутри МКАДа, обычный человек без 30-летней ипотеки может позволить себе только подвал. Но это дикий рынок — нужны разумные пределы, установить которые может только государство. Вопрос назрел, ждём.»

Оригинал материала: “Новые Известия”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.22 / Мнение: О провале охоты на блогера – Митрич «вернулся»! И что с ним сделали?

13.10.21 / Хотя бы одна юбка-карандаш должна быть в гардеробе: с каким верхом и низом сочетать трендовые модели осени

11.03.22 / Живые и мертвые пишут Путину

21.08.21 / Ошибки, которых следует избегать при ношении джинсов клеш после 40: как выбрать “правильные” штаны

20.12.21 / Ледокол “Арктика” взял под проводку караван до порта Певек

21.10.20 / Российский суд посмертно осудил Тарковского за побег из СССР и лишил его Ленинской премии

08.09.22 / Хранилища дров в Европе заполнены на 75 процентов

17.09.21 / Безошибочный выбор: 5 принтов и цветов, которые помогут выглядеть стройнее (они осенью в тренде)

25.06.22 / Новая коллекция духов Chanel будет содержать средство от вшей

17.07.22 / Громадный НЛО сняли в небе над Флоридой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика