Скандалы: Дети подземелья

Новые москвичи уже готовы жить в подвалах без окон

Доля ипотечных сделок в старой Москве достигла рекордных 79%, а в Новой — аж 84%, цитирует данные агентства Est-a-Tet канал «Движ про недвиж». При этом, по наблюдениям экспертов, ожидаемо растёт популярность субсидированных ипотек: обычно берут заем с максимально легким ежемесячным платежом и сроком погашения в 25-30 лет. Однако зачастую гасят его гораздо быстрее.

Эксперты объясняют такие цифры тем, что купить в столице квартиру без ипотеки сегодня практически невозможно — разве что подвальные апарты без окон. Ипотечный пузырь надувается всё больше.

Причем «без окон» следует понимать буквально: на продажу в Москве всё чаще выставляют апартаменты на цокольных и антресольных этажах.

Канал отмечает этот тренд уже как массовый: бизнес реконструирует подвалы и выставляет их на продажу по низкой цене.

«Это жёсткий эконом:

— Никаких квартир, только апарты;

— Часть этих «ячеек» даже без окон;

— Площадь 11–33 кв. м, не более.

В среднем такие апарты дешевле на 20–40%, чем жильё в этих же домах на обычных этажах. Минимальная цена — 1,43 млн руб., для Москвы нонсенс.

Есть спрос — есть и предложение. Люди готовы жить в шкафу без окон, «зато своё». При нынешних ценах на недвижку внутри МКАДа, обычный человек без 30-летней ипотеки может позволить себе только подвал. Но это дикий рынок — нужны разумные пределы, установить которые может только государство. Вопрос назрел, ждём.»

Оригинал материала: “Новые Известия”