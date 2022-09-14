 

Отопление появилось более чем в тысячи социальных учреждений Москвы

14.09.2022, 19:15, Разное
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Если весна и лето позволяют себе опаздывать, то осень всегда приходит по расписанию. С начала сентября в Москве заметно похолодало, поэтому в некоторых столичных зданиях стало появляться тепло. Отопление включили, прежде всего, в социальных учреждениях. Сначала это делается по их заявкам, которые отрабатываются в тот же день.

Отопление появилось более чем в тысячи социальных учреждений Москвы – детских садах, школах, поликлиниках, спортивных объектах. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Примечательно, что около недели назад тепло получили 240 таких объектов.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, Москва полностью готова к отопительному сезону. Тепло в жилых зданиях будет появляться тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет не выше восьми градусов по Цельсию. Также при принятии решения о включении тепла берется во внимание прогноз погоды.

“По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон”, – объяснил
заммэра.

Отопление сначала появляется в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других социальных учреждениях уже традиционно. Потом тепло подается в жилые дома и офисные здания. Позже отопление включается на предприятиях торговли и промышленности.

До 1 сентября в Москве обычно проводится масштабная подготовка к осенне-зимнему периоду. Такие работы начинаются в мае, когда системы отопления отключаются. Тогда специалисты приступают к проверке и тестированию оборудования. В течение четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания.

По всему городу подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы, которые были запланированы еще во время предыдущего отопительного сезона, провели по графику.

Подробнее о подготовке Москвы к отопительному сезону ранее писали “Дни.ру”. Ответы на вопросы, связанные с подачей тепла в столичные здания, можно найти на официальном портале мэра города – www.mos.ru.


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