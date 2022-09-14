«Ликси» — трендовая стрижка длиннее стандартной пикси. 10 идей для женщин 60+

“Ликси” – одна из трендовых стрижек осени этого года. Она представляет собой удлиненный вариант прически пикси. Нижняя часть шевелюры и затылок коротко выстригаются, а волосы сверху головы остаются длинными. Это придает объем даже тонким прядям. Такая стрижка идеально подходит для зрелых дам, ведь с возрастом волосы истончаются. В статье мы приведем 10 идей прически “ликси” для женщин 60+.

Волнистая

Волнистая “ликси” – отличный вариант прически для женщин 60+, которые хотят выглядеть на 10 лет моложе. Чтобы создать волны, вымойте волосы, нанесите на них немного мусса, а затем дайте им высохнуть.

Пикси-боб с мягкой челкой

Прическа выглядит классически и шикарно. Эта стрижка придает волосам более пышный вид. Мягкая челка, обрамляющая лицо, делает прическу элегантной.

С тонкими слоями

“Ликси” с тонкими слоями оживит редеющие пряди. Эта прическа идеально подходит женщинам старше 60 лет. Тонкие слои позволяют зачесывать шевелюру назад для создания простого, но красивого образа.

Асимметричная

Если у вас круглое лицо, то попробуйте длинную асимметричную “ликси”. Это удлинит и сбалансирует черты. К этой прическе подойдет ровная и гладкая укладка.

Многослойная стрижка с боковой челкой

Многослойная стрижка с боковой челкой создает иллюзию объемной шевелюры. Она подходит женщинам с тонкими волосами.

“Острая”

Стрижками с острыми прядями обладает выраженным омолаживающим эффектом. Вы будете выглядеть смело и современно. Используйте гели и муссы для укладки, которые помогут вам поддерживать “острую” прическу.

Стрижка с косой челкой

Длинная стрижка с косой челкой – отличный выбор, если вы хотите выглядеть классически. Эту модную стрижку лучше делать с помощью бритвы, чтобы придать ей более выразительный вид. Зафиксируйте прическу с помощью лака для волос.

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Текстурированная прическа с боковым пробором

Текстурированная “ликси” с боковым пробором сделает ваши черты более привлекательными. Эта прическа идеально подходит для дам, которые хотят выглядеть просто, но модно. Уложите волосы волнами и нанесите на них текстурирующий спрей. Ваши локоны превратятся в эффектную прическу.

Стрижка с выбритой стороной

Стрижка “ликси” с выбритой стороной выглядит экстравагантно и эффектно. Вы можете носить как прямые пряди, так и заправить волосы за уши.

Укороченная для прямых волос

Если у вас прямые волосы, то попробуйте укороченный вариант “ликси”. Эта стрижка создает большой объем на макушке. Она очень проста в укладке. Достаточно нанести на шевелюру немного текстурного спрея и использовать фен с круглой щеткой.

Заключение

Стрижку “ликси” следует делать только у квалифицированного мастера. Парикмахер должен иметь большой опыт создания прически “пикси”. В этом случае он сможет правильно текстурировать вашу шевелюру.