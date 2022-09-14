Без российского газа и китайского спроса Германию ждёт деиндустриализация

Экономика Германии, традиционно полагавшаяся на дешёвые российские энергоносители и непрерывный спрос на свою продукцию со стороны Китая, в скором будущем столкнётся с угрозой деиндустриализации, считает автор журнала The Economist. По его словам, существующая на сегодняшний день бизнес-модель страны рискует не выдержать проверку на прочность, а санкции в отношении РФ могут привести к потере всей промышленной системы ФРГ.



AP

Китай, крупнейший торговый партнёр Германии, в прошлом году закупил немецкой продукции на €100 млрд, включая автомобили, медицинское оборудование и химикаты. Однако в этом году КНР проходит через экономический кризис в связи с замедлением роста ВВП. В результате немецкая национальная бизнес-модель, в большей степени построенная на дешёвой российской энергии и обильном китайском спросе, в настоящий момент подвергается серьёзному испытанию на прочность, пишет The Economist.

Как отмечает издание, производство в ФРГ может оказаться под угрозой исчезновения. «Сущность нашей промышленности находится под угрозой», — предупредил глава Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм. «Ситуация выглядит «токсичной» для многих предприятий. И через глобальные цепочки поставок этот «яд» может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который сильно зависит от немецких производителей», приводит его слова The Economist.

Основной проблемой для немецкой промышленности автор статьи называет растущую стоимость энергии. Цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в 10 раз. Потребление газа в июле сократилось на 21% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, и объясняется это падение резким снижением производства. По прогнозам Института мировой экономики в Киле, в 2022 году экономика ФРГ вырастет на 1,4%, но в следующем году ВВП снизится, пишет The Economist.

Сильнее всего от кризиса страдают мелкие предприятия c числом сотрудников менее тысячи человек, почти четверть из которых уже начала частично или полностью отменять заказы, сокращая производство. В частности, предприятия по производству хлеба, которые помимо роста цен на электричество столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара и необходимостью повышения зарплат сотрудникам, пишет автор материала.

По мнению главного экономиста банка Berenberg Хольгера Шмидинга, высокие цены на топливо сохранятся в обозримом будущем, и части немецких предприятий с энергозатратными технологическими процессами придётся перемещать производство за границу. Большинство компаний сократят производство, как минимум, в ближайшие два года. Так, стальной гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода, а сотрудников отправить в бессрочный отпуск. Крупнейший производитель аммиака и карбамида Stickstoffwerke Piesteritz уже закрыл свои заводы в Саксонии-Анхальт, пишет The Economist.

Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что «экономическая лавина несётся в сторону Германии». Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют её отголоски, заключает автор издания The Economist.