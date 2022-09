Скандалы: Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена

После смерти Елизаветы II трон занял ее старший сын принц Чарльз, ставший королем Великобритании Карлом III. Сегодня мало кто вспоминает о том, что Чарльз — далеко не самый уважаемый член королевской семьи, а его восхождения на престол не желала почти половина британцев. «Лента.ру» разбирается в том, почему Карл III может стать самым нелюбимым монархом Великобритании за последние 100 лет.

Да здравствует король?

Пока скорбящие британцы готовятся проводить любимую королеву в последний путь, разговоры о том, как они на самом деле относятся к ее наследнику, ушли на второй план. Сейчас как-то не принято вспоминать, что авторитет Карла не идет ни в какое сравнение с авторитетом его покойной матери, а многие подданные Его Величества — совсем не в восторге от того, что на трон взошел именно он.

Свежий опрос показал, что 42 процента британцев не хотели бы, чтобы принц Чарльз становился их лидером

Они выступили за прямую передачу короны его старшему сыну принцу Уильяму: и он, и его супруга Кейт Миддлтон пользуются огромным уважением соотечественников, особенно на фоне скандалов вокруг принца Гарри и Меган Маркл. Для многих именно Уильям и Кейт стали единственной надеждой на будущее монархии.

Чарльз дожидался возможности занять трон дольше всех других наследников в истории Британии — почти 70 лет. За это время подданные Елизаветы II успели как следует насмотреться на него, увидеть его в самых разных жизненных ситуациях и составить мнение о своем будущем правителе. И мнение это весьма неоднозначное.

«Сядь и заткнись»

Чарльз неоднократно говорил, что еще ребенком подвергался нападкам отца — супруга Елизаветы II принца Филиппа. В 1992 году будущий король рассказал автору своей авторизованной биографии Джонатану Димбилби, что «был подавлен личностью отца», а из-за его упреков мог легко расплакаться.

Королевский биограф Салли Беделл Смит, написавшая книгу о принце Чарльзе, в частности, указывала: «Принц Филипп был недоволен, потому что Чарльз казался слишком мягким. Он опасался, что принц может вырасти слабым и уязвимым, поэтому стремился сделать его жестче».

В интервью, данном в 1968 году, двадцатилетний принц Чарльз, отвечая на вопрос, часто ли Филипп требовал от него «сесть и заткнуться», сказал: «Да, постоянно». Из-за отсутствия теплых отношений с отцом, как считается, Чарльз вырос довольно замкнутым человеком.

В школе над будущим монархом издевались сверстники, а сам он описывал время учебы и школу Гордонстаун в Шотландии как «время заключения» и «Замок Кольдиц с килтами», имея в виду печально знаменитую тюрьму в нацистской Германии

Его воспитанием занималась в основном бабушка Елизавета Боуз-Лайон которая привила мальчику любовь к искусству. Он увлекается живописью и архитектурой, а в юности играл в комедийных скетчах. Это тоже не нравилось домашним, а юный Чарльз вечно чувствовал себя виноватым перед родными, потому что считал, что не оправдывает их ожиданий.

Впрочем, нужного впечатления на соотечественников эти откровения не производили, и жалости к Чарльзу у них не прибавилось. Подданные боготворили Елизавету II и Филиппа и считали, что, если отец давал отпрыску нагоняй, значит, он того заслуживал. Будущий король имеет в народе репутацию нытика.

Чарльз роскошный

Еще одной стороной характера Чарльза, раздражавшей соотечественников, была любовь к роскошной жизни, которую даже Елизавета II считала «граничащей с гротеском». В начале XXI века принца ежедневно обслуживали 85 человек, причем у него был даже слуга, в обязанности которого входило выдавливание зубной пасты на зубную щетку наследника. Обслуга королевы, например, достигала 50 человек только во время зарубежных поездок.

Рассказывали, что Чарльз по пять раз в день менял костюмы, причем снятую одежду принц швырял на пол, а слуги должны были подобрать ее и выстирать. Как минимум двое камердинеров занимались гардеробом принца круглосуточно.

Все это вызвало большой скандал в обществе, так как на рубеже веков в Британии шла активная борьба за сокращение расходов на содержание королевской семьи.

При этом принца обвиняли и в пренебрежительном отношении к внешнему виду. С некоторыми вещами он не расставался десятилетиями. В объективы фотографов часто попадали заплаты на пиджаках Чарльза, а одно из своих пальто, купленное еще в 1970-х, король носит по сей день.

Любовные похождения

Еще одна причина, по которой британцы с молодых лет не очень-то жаловали будущего монарха, заключалась в его любвеобильности. Чарльз был известен большим количеством романов. Такое поведение для наследника престола было не то чтобы предосудительным, но в глазах общественности выглядело признаком легкомыслия.

Особенно на фоне все того же идеального союза его матери и отца, которые познакомились в юности и ни разу не дали усомниться в крепости и искренности своих отношений.

Чарльз встречался с разными девушками из разных слоев общества, а женился, когда ему уже перевалило за 30

Где-то в начале 1970-х годов у него начался роман с Камиллой Паркер-Боулз. Здесь любовь, как покажет время, была самой настоящей, но происходила избранница принца из не слишком знатного рода, поэтому семья этот союз отвергала.

6 февраля 1981 года принц Чарльз сделал предложение Диане Спенсер, дочери Джона Спенсера, 8-го графа Спенсер. В этой истории тоже все было не очень гладко. Дело в том, что сначала Чарльз встречался со старшей сестрой Дианы Сарой и только потом переключил внимание на будущую жену.

Слухи о романе с Дианой все чаще просачивались в общественное поле, и в итоге принц Филипп настоял на свадьбе. Этот союз не принес счастья ни Чарльзу, ни Диане. Будущий король женился на одном из своих увлечений, а родственники «удачно пристроили» девушку, подняв свой статус в обществе.

Королева чужих сердец

После свадьбы, состоявшейся 29 июля 1981 года, Чарльз испытал еще больше унижений. По крайней мере ему так казалось. Молодая жена была человеком прогрессивных взглядов и не пыталась этого скрывать. Например, она потребовала, чтобы из ее свадебных клятв исключили пункт о подчинении мужу.

Диана мгновенно стала невероятно популярна во всем мире. Когда супруги отправлялись куда-то с визитом, пресса, конечно, сообщала о приезде наследного принца с супругой, но дальше речь шла в основном о Диане. Чарльзу приходилось отыгрывать роль пейзажа, натужно улыбаться и шутить.

Ситуация не улучшилась и после рождения первого сына, принца Уильяма. Очень скоро по страницам таблоидов стали расползаться слухи о том, что супруги не очень-то верны друг другу.

Дошло до того, что утверждалось, будто второй сын пары принц Гарри родился вовсе не от Чарльза, а был плодом любви Дианы и ее инструктора по конному спорту

Королевская семья была на стороне Чарльза. Елизавете II тоже не нравилось слишком уж вольное поведение невестки, несколько раз дело доходило до конфликтов.

Народ, наоборот, был в восторге от молодой принцессы Уэльской, которая для многих воплощала образ женщины из низов, которая попала в высшее общество и борется с его косными, устаревшими порядками. По той же причине она стала символом борьбы за равноправие для многих чернокожих жителей Великобритании, которые ассоциировали ее полуотверженное положение в королевской семье со своим положением в обществе.

В 1992 году Чарльз и Диана развелись. В неавторизованной биографии принцессы утверждалось, что в этом браке «было три человека», и речь шла о Камилле Паркер-Боулз, с которой Чарльз продолжал встречаться все время брака с Дианой. Разумеется, когда все это стало известно широкой публике, любви к принцу у британцев не прибавилось.

«Тампонгейт»

Один из самых громких и грязных скандалов, связанных с именем будущего короля и королевы-консорта, разразился в январе 1993 года. Всего через три месяца после расставания Чарльза с принцессой Дианой в американском еженедельнике People появилась расшифровка разговора наследника престола и Камиллы Паркер-Боулз весьма интимного содержания.

В беседе Чарльз говорил о том, что мечтает заняться сексом с Камиллой и вообще жаждет «жить в ее брюках». «И что ты хочешь, стать моими трусиками?» — со смехом спросила любовница принца. «Или, боже упаси, тампаксом. Такое у меня невезение!» — ответил тот. После этого пара стала обсуждать место будущей романтической встречи.

Особой пикантности этой ситуации добавляло, разумеется, то, что формально Чарльз был все еще женат на Диане, а Камилла состояла в браке с Эндрю Паркером-Боулзом.

Ответная реакция была очень жесткой. Истеблишмент, обычно преданный будущему королю и государству, был шокирован, а некоторые открыто заявили о сомнениях в том, что принц годится на роль правителя, — Кен Уорфиз книги Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World

Скандал и вправду был грандиозным, а многие вообще сомневались, что репутация королевской семьи когда-нибудь восстановится. Более того, источник появления пленки так и не был раскрыт. Это породило слухи о том, что запись передали таблоидам сотрудники королевской службы безопасности. Несмотря на отсутствие доказательств, версия до сих пор популярна.

Позже Чарльз признался, что восстановил отношения с Камиллой в 1986 году, после того, как брак с Дианой, по его словам, окончательно развалился.

Камилла Паркер-Боулз получила от британцев клеймо разрушительницы семейного очага, и эта история не ушла в прошлое. Проведенный в 2019 году опрос показал, что 34 процента респондентов относятся к ней резко отрицательно, 32 процента — нейтрально, а положительно — только 29 процентов.

После того как в 2005 году принц Чарльз женился на Камилле, рейтинг будущего монарха снова пополз вниз, так как сотни тысяч соотечественников не хотели видеть своей королевой его избранницу.

Барсучье лобби

Еще одна неоднозначная история с принцем Чарльзом произошла все в том же 2005 году, но известно о ней стало позже. Выяснилось, что будущий король был инициатором расширения прав охотников на отстрел барсуков.

Тогда наследник в тайной переписке с премьер-министром Тони Блэром настаивал на том, что именно огромное количество барсуков в Великобритании является одним из важнейших факторов распространения туберкулеза крупного рогатого скота на островах.

Человеку, далекому от сельского хозяйства и Британских островов, эта тема может показаться незначительной, но в самой Британии все воспринималось очень серьезно. Чарльз настоял на том, чтобы барсуков активнее уничтожали. Он обвинял защитников животных в «интеллектуальном мошенничестве», так как они выступали в защиту барсуков, не обращая внимания на десятки тысяч голов скота, которые приходилось забивать из-за болезни.

В одном из писем Блэру будущий король назвал сложившуюся ситуацию «барсучьим лобби» и настоял на отстреле животных

В итоге Чарльз продавил разрешение на более широкий отстрел. Однако в 2019 году выяснилось, что убийство барсуков никак не влияет на распространение болезни. Более того, она распространяется благодаря этому еще шире, так как падение поголовья заставляет этих зверьков активнее мигрировать.

В глазах зоозащитников и любителей животных Чарльз предстал безграмотным и жестоким человеком, который по собственной прихоти заставил правительство принять кровожадное решение, нисколько не повлиявшее на ситуацию.

Арабские миллионы

Защитники принца Чарльза всегда утверждали, что, несмотря на некоторую безалаберность и оторванность от реальности, будущий король всегда был большим благотворителем и привлекал огромные инвестиции в помощь обездоленным, спонсировал культурные проекты и делал много других хороших дел.

Это правда, но даже на этом благородном поприще наследник британского престола умудрился вляпаться в крупный скандал. Как выяснили в конце июля журналисты The Sunday Times, в 2013 году принц Чарльз принял пожертвование в размере одного миллиона фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена.

По данным издания, тогда будущий король принял в своей резиденции Кларенс-хаус в Лондоне Бакра бен Ладена и, несмотря на протесты советников и попечителей фонда, согласился взять деньги от брата печально известного террориста, которого считают главным организатором теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Связи принца Чарльза с бизнесменами из Саудовской Аравии после этого расширялись и, как теперь выясняется, могли иметь криминальный оттенок

В частности, он очень подружился с магнатом Махфузом Марей Мубараком бен Махфузом, от которого также принимал крупные пожертвования на реставрационные проекты и даже сделал его бароном древнего поселения Абернети в Шотландии.

В феврале 2022 года полиция начала расследование в отношении одного из благотворительных фондов принца Чарльза, и речь идет о предоставлении баронства Махфузу в обмен на пожертвования, то есть фактически о продаже титула. Эти скандалы тоже не прибавили Карлу III популярности.

Будущее короны

Впрочем, в последние годы многие проступки принца Чарльза ушли на далекий задний план благодаря скандалам вокруг младшего сына, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл. На фоне их брака и последующего оставления обязанностей старших членов королевской семьи былые «проделки» Карла III выглядели уже не так крамольно.

В знаменитом интервью Опре Уинфри в марте 2021 года Меган Маркл заявила о неких «расистских нападках» со стороны некоторых членов королевской семьи. В частности, якобы высказывалось опасение, что дети принца Гарри могут родиться «не с тем цветом кожи»

Позже появились спекуляции, что эти опасения высказывали именно принц Чарльз и его супруга Камилла. Подтверждения этому нет, но подобные слухи опять же ударили по будущему монарху и его супруге, которая и так не пользуется особой популярностью.

Впрочем, публика сочла поведение принца Гарри и Меган Маркл куда более вызывающим и на какое-то время переключила внимание на них. Но нельзя сказать, что на этом фоне Карл III и Камилла сильно поправили свою репутацию. Скорее, от всех этих скандалов выиграли принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которых теперь почти половина Великобритании считают самыми достойными кандидатами на трон.

Как написали после смерти Елизаветы II многие издания, Карлу III предстоит пройти через очень непростые времена, пытаясь заслужить настоящий авторитет среди соотечественников и стать легитимным монархом во всех отношениях.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”