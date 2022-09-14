 

Госдума одобрила дистанционную продажу рецептурных препаратов

14.09.2022, 17:45, Разное
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С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026-го в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет эксперимент по продаже таких лекарств дистанционным способом. Законопроект предполагает утверждение перечня доступных для продажи через интернет препаратов.

Также документ обязывает аптеки обеспечить идентификацию гражданина, которому оформлено лекарство, с личностью человека, которому оно доставлено. На препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, дистанционная продажа не распространяется.

Володин напомнил, что в разгар пандемии коронавируса возможность продажи лекарства по интернету получила особую значимость. “Тогда мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами”, – сказал спикер.

Решение о дистанционной продаже – давно назревшее, уверен председатель ГД. Помимо прочего, норма защитит покупателей от контрафакта и исключит свободный оборот психотропных и других сильнодействующих веществ, добавил он.

Напомним, что 13 сентября открылась осенняя сессия Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.


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