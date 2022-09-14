 

Володин: Новый закон повысит доступность качественного образования для детей

14.09.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство просвещения России до 1 января 2023 года разработает и утвердит программы. Законопроект вступит в силу с началом следующего учебного года.

Закон вводит единый стандарт школьных образовательных программ и учебников. Это облегчит жизнь учителей, родителей и детей, а также позволит избежать случаев, когда дети учатся по пособиям, неправильно трактующим исторические события. Для учета национальных и этнокультурных особенностей к разработке программ привлекут региональные власти.

Для начальной школы утвердят единые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру, рассказала глава профильного комитета ГД Ольга Казакова. В средней – по русскому языку и литературе, истории, географии, обществознанию и ОБЖ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутатам поступает много жалоб от родителей о несоответствии школьных программ в общеобразовательных учреждениях.

“Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания”, – заявил председатель ГД.

Единые программы будут обязательны как для государственных, так и для частных школ. Образовательные учреждения смогут разрабатывать собственные программы, но они должны соответствовать общефедеральным.

Напомним, что 13 сентября открылась осенняя сессия Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.22 / FAZ – Швеция и Финляндия всё ещё надеются на прорыв в переговорах с Турцией до начала саммита НАТО в Мадриде

13.07.22 / «Я горжусь этим» – Макрон резко ответил на обвинения в лоббировании Uber

28.12.21 / аренда авто минск дешево

21.06.21 / Готовим ногти к отпуску: свежие идеи маникюра на лето 2021

17.08.20 / Мнение: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме?

10.08.20 / Ева Грин требует гонорар за фильм, который так и не был снят: как это получилось

05.02.22 / Призыв Зеленского к спокойствию раздражает США – The Economist

25.03.22 / Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер

08.02.22 / Ученые назвали повышающие риск развития рака кишечника факторы

20.06.21 / Около знойного Сингапура: археологи нашли древнее судно с грузом из китайской керамики династии Юань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика