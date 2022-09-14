Томас Бах попросил мировое сообщество уточнить, кого необходимо отстранить от международных спортивных соревнований – Армению или Азербайджан

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах написал открытое письмо, в котором попросил власти ведущих демократических стран мира высказать позицию относительно государств-участников конфликта в Нагорном Карабахе, а также определить степень вины сторон.

По мнению чиновника, это поможет ему «получить объективную картину для принятия решений для дисквалификации атлетов по национальному признаку».

Бах напоминает, что США и Германия – основные спонсоры МОК, и поэтому их позиция по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе очень важна.

– Мы должны выработать и утвердить рекомендации, которые будут разосланы в спортивные федерации для решений по дисквалификации атлетов Армении либо Азербайджана, – говорится в письме.

Получение Белым домом обращения подтвердили в обеих странах. В Берлине посоветовали не ждать быстрого ответа – ситуация «крайне неоднозначна» и можно допускать как необходимость дисквалификации атлетов обеих сторон (по задумке, это заставит их прекратить воевать), так и выбор одной из них в качестве основного виновника. В Вашингтоне в свою очередь предлагают подождать дальнейшего развития событий на фронте и дисквалифицировать того, кто потерпит поражение.

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