Двухцветные тени – главная фишка осеннего мейкапа: трендовые комбинации, которые сделают взгляд выразительнее

Косметика — это то, с помощью чего можно создать эффектный образ и заодно преобразить внешность. В тренде в этом сезоне — двухцветные тени. Вдохновляемся оригинальными идеями актуального макияжа.

Голубой и нюдовый

Красиво и нежно выглядит сочетание нюдовых и голубых теней. Первые нанесите на верхнее веко, а вторые — на внутренние уголки глаз. При желании сверху можете добавить стрелки.

Желтый и коричневый

Если вам нравятся экстравагантные луки, не бойтесь использовать яркие тени. Например, желтые. Равномерно растушуйте их у внешних уголков глаз и на половине верхних век. Верхние внешние уголки глаз покройте коричневыми тенями, чтобы получилась форма «кошачьего глаза».

Розовый и красный

Если вам импонирует образ Барби, сделайте макияж из теней розового и красного цвета. Посмотрите, какая красота получается, если провести красные стрелки над верхними веками, у основания и с наружной части глаза.

Синий и розовый

Для посещения молодежной вечеринки создайте праздничный макияж, состоящий из комбинации теней двух ярких оттенков – синего и розового. Первые нанесите на верхнее и нижнее веко, а вторые — прямо под бровями.

Голубой и синий

Нанесите небольшое количество голубых теней на середину верхнего века, хорошенько растушуйте. Синими тенями сверху нарисуйте стрелки в форме кошачьего глаза. Добиться «размытого эффекта» можно с помощью ватной палочки.

Желтый и сиреневый

Нежным и романтичным получается макияж при сочетании сиреневых и светло-желтых теней. Вторые можете нанести у основания глаза, где слезный канал и чуть выше на верхнее веко. Сделайте плавный переход от желтого к сирени, чтобы голубые тени находились у внешнего основания глаза.

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Нюдовый и розовый

Розовый цвет в тренде в нынешнем сезоне, поэтому одежду такого цвета вы можете дополнить макияжем в аналогичных тонах. Для этого небольшое количество розовых теней нанесите на угол глаза, а оставшуюся часть верхнего века покройте нюдовыми тенями. Стрелки — на ваше усмотрение.

Фиолетовый с белым

Фиолетовые тени особенно идут блондинкам с голубыми глазами. Идей для создания макияжа с таким оттенком множество. Например, можно сделать плавный переход от светло-фиолетового к насыщенному фиолетовому цвету.

В самом начале нанесите белые матовые тени у основания глаза, затем фиолетовые. Растушевывайте кистью, чтобы получился переход.

Вы также можете использовать белые тени с блестками вместо матовых.

Тогда у вас получится эффектный сияющий макияж.