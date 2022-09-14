 

Двухцветные тени – главная фишка осеннего мейкапа: трендовые комбинации, которые сделают взгляд выразительнее

14.09.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Косметика — это то, с помощью чего можно создать эффектный образ и заодно преобразить внешность. В тренде в этом сезоне — двухцветные тени. Вдохновляемся оригинальными идеями актуального макияжа.

Голубой и нюдовый

Красиво и нежно выглядит сочетание нюдовых и голубых теней. Первые нанесите на верхнее веко, а вторые — на внутренние уголки глаз. При желании сверху можете добавить стрелки.

Желтый и коричневый

Если вам нравятся экстравагантные луки, не бойтесь использовать яркие тени. Например, желтые. Равномерно растушуйте их у внешних уголков глаз и на половине верхних век. Верхние внешние уголки глаз покройте коричневыми тенями, чтобы получилась форма «кошачьего глаза».

Розовый и красный

Если вам импонирует образ Барби, сделайте макияж из теней розового и красного цвета. Посмотрите, какая красота получается, если провести красные стрелки над верхними веками, у основания и с наружной части глаза.

Синий и розовый

Для посещения молодежной вечеринки создайте праздничный макияж, состоящий из комбинации теней двух ярких оттенков – синего и розового. Первые нанесите на верхнее и нижнее веко, а вторые — прямо под бровями.

Голубой и синий

Нанесите небольшое количество голубых теней на середину верхнего века, хорошенько растушуйте. Синими тенями сверху нарисуйте стрелки в форме кошачьего глаза. Добиться «размытого эффекта» можно с помощью ватной палочки.

Желтый и сиреневый

Нежным и романтичным получается макияж при сочетании сиреневых и светло-желтых теней. Вторые можете нанести у основания глаза, где слезный канал и чуть выше на верхнее веко. Сделайте плавный переход от желтого к сирени, чтобы голубые тени находились у внешнего основания глаза.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Нюдовый и розовый

Розовый цвет в тренде в нынешнем сезоне, поэтому одежду такого цвета вы можете дополнить макияжем в аналогичных тонах. Для этого небольшое количество розовых теней нанесите на угол глаза, а оставшуюся часть верхнего века покройте нюдовыми тенями. Стрелки — на ваше усмотрение.

Фиолетовый с белым

Фиолетовые тени особенно идут блондинкам с голубыми глазами. Идей для создания макияжа с таким оттенком множество. Например, можно сделать плавный переход от светло-фиолетового к насыщенному фиолетовому цвету.

В самом начале нанесите белые матовые тени у основания глаза, затем фиолетовые. Растушевывайте кистью, чтобы получился переход.

Вы также можете использовать белые тени с блестками вместо матовых.

Тогда у вас получится эффектный сияющий макияж.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.20 / Что произойдет, если взорвется супервулкан?

25.05.22 / Hill – канадские учёные выявили взаимосвязь между загрязнением воздуха и тяжёлыми последствиями COVID-19

20.01.22 / Летиция Каста, Эмили Ратажковски и дочь Пола Уокера Мидоу на показе Ami в Париже

28.12.21 / “Это может вызвать перегрузку системы”: глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19

24.08.20 / Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

28.12.20 / Скандалы: Орден почетного региона

29.05.22 / Fox News – «машина возмущения» и «культура отмены» — американские либералы воюют с юмором

29.08.22 / Последствием засухи во Франции может стать дефицит картофеля фри

05.08.22 / Мнение: О жертвенных баранах

25.02.22 / “Ребенок важнее, чем мужчина”: беременная сестра Жанны Фриске, Наталья, призналась, что готова стать матерью-одиночкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика