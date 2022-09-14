Стильная штучка: как вписать в свой образ женскую шляпу “федору” – самый трендовый аксессуар осени

Шляпа является не только способом защиты от холода, но и незаменимым аксессуаром, который поможет сделать образ более интересным, эффектным и привлекательным. Вот несколько хороших способов носить женскую шляпу “федора” осенью, чтобы выглядеть стильно.

Что такое шляпа-“федора” и почему она популярна

Носить шляпы с полями средней ширины, а также невысокой тульей, дополненной широкой лентой в тон начали еще во второй половине 19 века.

Несмотря на то, что этот головной убор в то время считался мужским, назван он в честь женщины.

Все это благодаря пьесе Викториана Салду “Федора”, в которой главная героиня заимствована вещи из мужского гардероба. Так шляпа превратилась в головной убор унисекс.

В какой-то момент “федора” стала символом борьбы за женские права. Активистки феминистки носили такой аксессуар.

В 20-м веке “федора” стала самым настоящим трендом. Ее ценили за элегантность и удобство в носке. При этом она помогала придать стильный, но не слишком строгий вид.

В 2000-х годах шляпа “федора” стала самым настоящим трендом, который выбирают для себя многие знаменитости. Даже Кейт Миддотон носит периодически такой головной убор на фотосессиях, на прогулках за городом и многих других неформальных мероприятиях.

Сочетать такую шляпу можно практически со всем, с чем угодно. Правда, со спортивными штанами, бомберами, пуховиками и ветровками она смотрится не слишком гармонично.

Тренд осени

Балаклавы, панамы, береты, соломенные или ковбойские шляпы – все эти головные уборы были в центре внимание в последние несколько лет. Однако этой осенью самым настоящим трендом будет шляпа “федора”.

Она не только может очень легко адаптироваться к совершенно любому стилю одежду, но также удобна в носке и помогает сделать образ более притягательным. Вот несколько отличных вариантов относительно того, как носить шляпу “федору”.

Женский стиль кэжуал

Топы с длинными рукавами, модные лоферы, длинные теплые кардиганы и удобные джинсы – все это то, что отлично подойдет для осени, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно. Дополнить все это можно при помощи красивой шляпы “федора”.

В итоге получится красивое сочетание формального образа с повседневным. Можно будет создать свой собственный уникальный стиль. Шляпа “федора” не только хорошо подойдет к наряду, но и красиво дополнить его. Нужно только помнить о том, что важно, чтобы получилось красивое и гармоничное сочетание цветов.

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Если образ должен быть повседневным, то не обязательно привлекать много внимания к шляпе, а это значит, что этот аксессуар может быть нейтральных тонов.

Повседневный шик

Шляпа “федора” просто идеально впишется в стиль уличной одежды и подойдет для любой роскошной эффектной модницы. В новом сезоне есть множество хороших возможностей носить этот аксессуар, комбинируя его с джинсами или юбкой, с жилетами, блейзерами.

Хорошо смотрится сочетание шляпы “федора” с модными ковбойскими сапогами, белыми джинсами до щиколотки и водолазкой, которая никогда не выходит из моды.

Остается только дополнить образ изысканными украшениями и можно быть уверенными в том, что выглядите восхитительно на свидании, прогулке, во время похода по магазинам.

Женский офисный образ

Брючный костюм, обувь на высоких каблуках, кожаная сумочка, ремень и шляпа-“федора” делают образ невероятным и очень стильным.

Шляпа не обязательно должна быть одного цвета с одеждой или обувью. Можно позволить себе немного поэкспериментировать. Однако при этом важно продемонстрировать свой профессионализм.

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Не стоит делать ставку на слишком яркие цвета. Отличным решением станут более сдержанные тона, в частности, такие как бежевый, коричневый, темно-зеленый.

Элегантный образ

Ношение шляпы “федора” с юбкой или платьем в стиле бохо-шик поможет придать совершенно потрясающий вид.

Это просто идеальный вариант для особых случаев, таких как помолвка, свадьба, день рождения или деловая встреча.

Шляпа в сочетании со струящейся юбкой и воздушной прозрачной блузой или осенним платьем станет отличным решением.

Такое сочетание мгновенно придаст образу просто изысканный вид.