Мнение: Все повторяется. Солженицын про учителей

“…А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками — кого на год, кого на два, кого на три. Оттого, что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учителям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам — не тем, кому уже пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два-три в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мёрзнут, да?…

Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления.

Но у кого-то (конечно у них!) мозги повёрнуты на сто восемьдесят градусов. Потому что у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: “не сметь преподавать! за это расплатитесь!” И работа на железных дорогах тоже стала — сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление — предательство неслыханное.

Все знают, что ребёнок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег всех времён и народов, — траве пока расти или иссохнуть? детей пока учить или не учить?

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и ещё в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни, — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она была тоже дурна…

Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но — в другую сторону, в другую сторону! — вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями — они учили ваших детей”.

“Архипелаг ГУЛАГ”

Тут мы и видим КОРЕНЬ родства наших народов – то от чего сейчас все яростно открещиваются с обеих сторон. Этот корень – совок. Открещиваются от родства, хотя надо бы – от совка… Совки по обе стороны фронта – нетерпимость, лизоблюдство и виктимблейминг. “А чего это она шла в короткой юбке? А чего это учителя учили детей?” Именно поэтому текст Солжа про совков прекрасно ложится на реалии 2022 гребаного года.

Но Украина хотя бы на словах хотела бы отряхнуться от всего этого. Может, хотя бы она сделает усилие.

UPD. Единственное, в чем Солж малость облажался – в своей идеализации западных стран, побежденных фашистами. Лишняя иллюстрация тезиса, что великодушными могут быть только победители, для однажды сломленных это уже невыносимое внутреннее усилие. Про то, что вытворяли французы со своими “коллаборантами”, я уже писал, а вот норвеги (о которых тоже упоминает Солженицын), пошли еще дальше: они всех детей, зачатых норвежскими женщинами от немецких оккупантов, просто… объявили “сумасшедшими”, провели их изъятие у матерей и – здоровых! – сдали в свои сумасшедшие дома. Где их благополучно “залечили”.

Одну такую новорожденную “дочку немецкого офицера” спасла бабушка: она пожалела малютку и тайно (!) вывезла ее в Швецию. Она там выросла – и стала всемирно известной солисткой АББА.

Побежденные, как правило, мразь. Именно поэтому лучшим и наиболее правильным, полным глубочайшего смысла является лозунг митьков: “Митьки никого не хотят победить”. Важнейший аргумент в пользу того, что никакое СВО ни в коем случае не надо было начинать.