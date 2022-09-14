Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма “Горемыки”
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13 сентября в Театральном центре “На Страстном” прошла светская премьера нового сериала от онлайн-кинотеатра Premier “Горемыки”.
Мероприятие посетили: Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Варвара Шмыкова, Маша Федорова, Алексей Жидковский, Полина Аскери, Стас Круглицкий, Антон и Елена Пинские, Катя Добрякова, Алеко Надирян, Сергей Мезенцев, Петр Романов и другие.
Остросатирические сериал “Горемыки” рассказывает о куклах, которые живут в мире людей и попадают в абсурдные ситуации. В качестве соседа кукол снялся режиссер Юрий Быков. Режиссером сериала выступил Никита Тамаров (“Миллионер из Балашихи”, “Последний рейв”).
Проект выйдет эксклюзивно на сервисе уже 16 сентября.
Варвара ШмыковаИрина ГорбачеваАлексей ЖидковскийПолина АскериСергей МезенцевПетр РомановСтас КруглицкийГоша КуценкоАлеко Надирян
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