 

Зак Эфрон появился на публике впервые за три года после слухов о пластической операции

14.09.2022, 17:15, Разное
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На днях 34-летний Зак Эфрон наконец-то вышел из тени — он вернулся в профессию и с удовольствием позирует папарацци. Актер посетил премьеру фильма “The Greatest Beer Run Ever” (“Величайший пивной забег”), в котором сыграл главную роль, и это было его первое появление на красной ковровой дорожке за последние 3 года. Именно столько лет потребовалось актеру, чтобы принять свою внешность после травмы. Дебютный показ новой картины с участием Эфрона состоялся в рамках кинофестиваля TIFF в Торонто.

Для первого выхода в свет Эфрон выбрал темно-серый твидовый костюм с атласной бежевой подкладкой, черную рубашку, а также классический ремень и лакированные ботинки в тон. Несмотря ни на какие изменения Зак выглядел великолепно, был приветлив и общался с журналистами. Похоже, новый выход Эфрона — хороший знак, и вскоре мы увидим больше фильмов с темноволосым красавчиком.

Отметим, что за годы отсутствия на большом экране Эфрон не сходил со страниц желтой прессы и социальных сетей — в апреле 2021 года внешность актера изменилась до неузнаваемости, подбородок и скулы заметно увеличились, и фанаты заподозрили неладное. Сам же актер утверждает, что был не в курсе сплетен о своих многочисленных пластических операциях, и в недавнем интервью Men’s Health объяснил, почему выглядит не так, как раньше. Оказывается, Эфрон упал и сломал челюсть прямо дома. Правда, остались скептики, которые не верят в эту версию и предпочитают настаивать на том, что актер просто-напросто переборщил с “улучшайзингом”.

Зак Эфрон наиболее известен ролями в фильмах “Спасатели Малибу”, “Красивый, плохой, злой”, “Величайший шоумен”, “Соседи на тропе войны”, “Папе снова 17”, а также сериале “Классный мюзикл”. 


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