 

Мнение: Угрозы Медведева

14.09.2022, 17:10, Разное
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1 миллин 300 тысяч пользователей интернета уже прочитали угрозы зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, выложенные в его Telegram-канале. Поэтому не получиться не заметить, отмахнуться, сделать вид, что это написал не крупный российский чиновник, а наболтала бабка, лузгающая семечки на лавке у подъезда.

Медведев предупредил Запад, что им не удастся отсидеться.

Дословно: «….западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18)».


отсюда

Что это такое? Слова «У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон» – это предупреждение о возможном применении ядерного оружия?

В общем, нарастающая воинственность Дмитрия Медведева все больше пугает. Потому что с некоторых пор начал относиться к Telegram-каналу зампреда Совбеза России по несколько перефразированной стариной поговорке: Что у кого-то в голове, у Медведева – в Telegram.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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