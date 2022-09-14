 

Мнение: Они пришли за “парнем с подушкой”

14.09.2022, 17:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Только что ФБР вломились к бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Линделлу! (Известен также как «Парень с подушкой» – он является основателем и генеральным директором My Pillow, Inc (https://en.m.wikipedia.org/wiki/My_Pillow,_Inc.)., компании по производству подушек, постельных принадлежностей и тапочек) Устроили обыск, отняли телефон! Американский диктатор Байден продолжает расправляться со своими политическими оппонентами.

Дональд Трамп отреагировал:

«Майк Линделл,«Парень с подушкой» только что подвергся обыску ФБР. Теперь мы официально живем в военизированном полицейском государстве, с фальсифицированными выборами и всем остальным. Наша страна является посмешищем для всего мира. Величия Соединенных Штатов больше нет. Нельзя допустить этого. ВЕРНИТЕ АМЕРИКУ!»

https://t.me/usaperiodical/4667 – цинк

Считаю, что МИД РФ должен осудить преследование американских политиков https://t.me/boris_rozhin/63894 за их политические убеждение и составить список "Парня с подушкой", куда должны заносить всех, кто нарушает демократические права и свободы американцев!

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / Мнение: Восточная Европа вымирает от ковида

27.05.21 / 20 работ от парикмахера, который при помощи короткой стрижки делает из женщин стильных штучек

09.04.22 / Мнение: Последний причал “Донбасса”

31.12.21 / С наступающим, родные!  – Личное мнение

22.08.22 / Так ли влиятельны Александр и Дарья Дугины?

25.12.20 / «Юнармия» займётся подготовкой жён для офицеров

08.07.22 / Как создавать трендовые летние образы с джинсами в разных стилях: модные секреты для женщин всех возрастов

09.01.21 / Новости Кремля: Путин опять (не) уходит…

21.01.22 / Взбудораженная беременностью новой жены экс-супруга Пелагея оголилась перед подписчиками

27.01.22 / Мнение: Как телевизор к войне готовился…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика