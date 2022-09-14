Мнение: Они пришли за “парнем с подушкой”

Только что ФБР вломились к бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Линделлу! (Известен также как «Парень с подушкой» – он является основателем и генеральным директором My Pillow, Inc (https://en.m.wikipedia.org/wiki/My_Pillow,_Inc.)., компании по производству подушек, постельных принадлежностей и тапочек) Устроили обыск, отняли телефон! Американский диктатор Байден продолжает расправляться со своими политическими оппонентами.

Дональд Трамп отреагировал:

«Майк Линделл,«Парень с подушкой» только что подвергся обыску ФБР. Теперь мы официально живем в военизированном полицейском государстве, с фальсифицированными выборами и всем остальным. Наша страна является посмешищем для всего мира. Величия Соединенных Штатов больше нет. Нельзя допустить этого. ВЕРНИТЕ АМЕРИКУ!»

https://t.me/usaperiodical/4667 – цинк

Считаю, что МИД РФ должен осудить преследование американских политиков https://t.me/boris_rozhin/63894 за их политические убеждение и составить список "Парня с подушкой", куда должны заносить всех, кто нарушает демократические права и свободы американцев!

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