Мнение: О внезапном ударе Байдена… Путин ответит?

Четыре дня прошло с тех пор, как российские войска, находившиеся в районах Изюма и Балаклеи, были успешно перегруппированы и передислоцированы, а страсть всё не утихают. Ещё бы! Успех вышел полным и оглушительным.

А сейчас начинают вскрываться его ключевые подробности. Крайне интересная информация приходит, например, от «наших американских партнёров»…

Так, авторитетная The New York Times утверждает, что действия украинских войск на харьковском направлении стали возможными «благодаря совместному планированию США, Британии и Украины». По сведениям издания, курировали весь процесс советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Но тесная координация была и на более низких уровнях.

Как утверждает высокопоставленный представитель администрации президента США, на которого ссылается NYT, председатель комитета начальников штабов Марк Милли и руководство ВСУ регулярно анализировали разведданные и военную ситуацию. Совместным планированием и командно-штабными играми также занимались британские военные. Ежедневные встречи с украинскими генералами проводил новый военный атташе США, бригадный генерал Гаррик Хармон.

Но дело не ограничивалось «военным консалтингом». В августе #США предоставляли своим партнёрам в Киеве и Лондоне всё больше разведданных о позициях российских войск, выявляя бреши в обороне. По данным издания, американская разведка пришла к выводу, что российское командование не сможет быстро усилить свои войска на северо-востоке или перебросить туда подкрепления с юга, даже если заметит, что ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Иными словами, совместный план предполагал одновременное ведение боевых действий сразу на двух направлениях: херсонском и харьковском.

Замминистра обороны США Колин Кэл сказал NYT: «Русские перебросили множество своих лучших сил вниз на юг, готовясь к другому контрнаступлению, которое начали украинцы». И тогда последовали удары по Изюму и Балаклее. Но можно предположить, что в противном случае сейчас «вся общественность» гудела бы по поводу манёвров на николаевско-криворожском направлении. Впрочем, это сейчас уже не важно.

Важнее другое. Белый дом, пусть и полуофициально, признал, что США и Великобритания стали полноправным участниками конфликта на стороне и от имени Украины. Потому что одно дело — поставки вооружений и отправка «добровольцев». А совсем другое — непосредственное участие официальных должностных лиц в планировании военных операций ВСУ и прямое руководство украинскими войсками как минимум на штабном уровне. Отброшен за ненадобностью даже тот «фиговый листок», по которому Штаты-де «только дают оружие и обучают солдат, а дальше украинцы — “всё сами, всё сами”».

Зачем этот «срыв покровов» мог понадобиться президенту США Джо Байдену. Первый мотив понятен: через несколько недель — промежуточные выборы в Конгресс, где электоральные перспективы Демпартии выглядят неважными. Поэтому надо продемонстрировать избирателю какие-то успехи хотя бы на «украинском треке». Чтобы у него не сложилось впечатления, будто вся американская помощь, оплачивая в конечном счёте налогоплательщиками, улетает, как дым в трубу. Что ж, состоявшуюся «демонстрацию» можно признать удачной, даже несмотря на, по смутным слухам, зашкаливающие безвозвратные потери среди украинских военнослужащих.

Но есть и второй момент. Помнится, некто пообещал «удары по центрам принятия решений», причём не только в Киеве. Вот ему и продемонстрировали со всей откровенностью: «Да, это мы». Да, настоящие ЦПР-ы — в Лэнгли, Вашингтоне и Пентагоне. И что?

Ловушка и подстава, как ни крути. И если раньше можно было делать вид, что «ничего не было», то теперь, после этой неожиданной откровенности через NYT, такой номер уже не прокатит.

Ну и чем на всё это смогут ответить #Кремль, Генштаб и Владимир #Путин?

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