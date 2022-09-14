 

Ишь ты, раздражён! – Личное мнение

14.09.2022, 17:00, Разное
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Может быть потому, что я смотрю династический сериал Дом Дракона, меня зацепило очередное видео с королём Карлом III. Это бывший принц Чарльз, если что.

За несколько дней он несколько раз оказался недоволен. Даже больше — раздражён и ругается!

https://t.me/lenamiro/12308

Посмотрели? Поговорим.

Что злой-то такой, хочется спросить мне Карла. Ручка протекла? Вот ведь беда! Ну поди, вымой ручки.

Королева-консорт, вместо того, чтобы успокоить деспотичного, принимает от него грязную ручку в руки! Нет бы сказать: ты зачем мне суёшь тут грязьку? Нет, подобострастно потакает раздражению мужа.

А вы говорите Таргариены! Там-то король как раз очень воспитанный и спокойный.

Не нравится мне такое поведение Карла в 21 веке. Руководители стран такую демонстрацию раздражения себе не позволяют. В Средневековье, наверное, он стал бы тираном.

Отвернёт всё-таки Чарльз англичан от монархии, я думаю. Забавно, конечно, смотреть, как он бурчит, ругается, но долго этот балаган народ развлекать не сможет.

https://t.me/lenamiro/12307

А теперь — не удержусь я всё-таки, хоть и обещала! — поговорим о Доме Дракона! Как он вам? Да-да, нет-нет или чего?

Источник: Лена Миро


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