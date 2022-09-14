Мнение: Европейский способ мытья, мороженщик о цене на электричество и полезный индийский опыт

1. Экономный европеец показывает на видео, как надо правильно мыться, когда у вас жёсткий дефицит горячей воды или воды вообще (ссылка).



Как полагаете, коллеги, помогут ли Европе такие методы пережить энергокризис?

2. Ещё одно эмоциональное видео из Европы. Итальянский мороженщик жалуется на цены на электричество (ссылка):



«Сегодня я получил счет за электроэнергию за июль – 5128 евро. В прошлом году я заплатил 1371 евро за тот же период, потребляя на 200 кВтч меньше. кВтч в 2021 году стоил 9 центов, сегодня 53, увеличение на 468%!»

Действительно, многие простые европейцы, и в особенности малый бизнес, жёстко страдают. Будет грустно, если жаркая Италия останется летом без мороженого.

Конкретно у итальянцев, впрочем, вскоре появится шанс последовать примеру Венгрии, которая решила не ссориться с Россией. Но не факт, что итальянцы этим шансом воспользуются (ссылка):

Большего интереса заслуживают приближающиеся выборы в Италии, где 25 сентября (то есть уже практически менее чем через две недели) гарантированно победит правая коалиция во главе с «Итальянскими братьями» (в неё также входят «понимающие Путина» «Вперёд, Италия!» Берлускони и «Лига» Сальвини).

Американские СМИ в этом смысле продолжают беспокоиться: хотя глава «Итальянских братьев» Джорджия Мелони обещает держать фронт против России и Китая, но не факт, что на её позицию не повлияют партнёры по ожидаемой коалиции.

3. В крайнем случае, европейцы могут воспользоваться приёмами индийских гуру (ссылка):

В 40 лет житель Индии поклялся, что не будет мыться до тех пор, пока будут продолжаться преступления против женщин, территориальные споры и убийства безвинных животных. C тех пор он ни разу не нарушил своего обещания, пишет издание Times Now.

62-летний Дхармадев Рам из деревни Байкантпер, штат Бихар, не мылся уже 22 года. «В 1975 году я работал на заводе в Джагатдале, штат Западная Бенгалия. Я женился в 1978 году и жил нормальной жизнью. Но в 1987 году я неожиданно понял, что территориальных споров, убийств животных и злодеяний в отношении женщин становится всё больше. Я обратился к гуру, который взял меня в ученики и наставил на путь истинный», — пояснил он.