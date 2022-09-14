Скандалы: Гастрономический скандал в «Бутырке»

Врача засудили за лишний паек заключенным

Московский суд потребовал от сотрудника СИЗО «Бутырка», который на свой страх и риск назначал больным туберкулезом заключенным «лишнюю пайку», компенсировать причиненный бюджету ущерб. «Будьте добрее и сострадательнее» – эту фразу мы, правозащитники, часто адресуем тюремщикам. А еще мы бесконечно говорим на разных совещаниях про гуманизм и его воздействие на людей за решеткой. Но сотрудники СИЗО и колоний, увы, знают, чем именно для них такой гуманизм может обернуться.

Историй, когда бы за гуманизм тюремщиков наказывали, лично я знаю множество. Малейшая уступка с их стороны в пользу заключенных (выдали лишний матрас, разрешили не выключать телевизор в праздничный день после 22.00 и т.д.) жестко пресечется, если будет замечена прокуратурой или комиссией Управления ФСИН. Некоторые случаи, что уж говорить, были и вовсе показательны.

Так, решился начальник женского СИЗО №6 организовать совместное занятия по йоге для заключенных и сотрудников в тюремном дворике — и «заработал» прокурорское определение. Стал начальник тюремной больницы «Матросской Тишины» чаще отправлять больных заключенных в гражданские клиники на обследования — получил обвинение в «превышении должностных полномочий путем улучшении условий содержания» (и сам посиди за решеткой).

Но чтобы наказывали за еду – пожалуй, такого не припомнить. Тем интереснее эта история.

Итак, место совершения «преступления» – СИЗО №2 «Бутырка». В этом изоляторе (впрочем, как и в любой другом) немало больных людей, в том числе с туберкулезом. Не вдаваясь в детали, скажу так: туберкулез бывает в разной форме, и больные проходят через разные этапы терапии. Так вот, по нормативам полагается дополнительное питание тем, кто именно сейчас принимает серьезные (и чего уж там – токсичные) препараты.

Начальник медчасти «Бутырки» Бархудинов ежедневно составлял списки больных туберкулезом, которым следовало давать усиленную пайку. Включал он туда всех, кто принимал хоть какие-то препараты. Собственно, любой гражданский специалист скажет, что это правильно и даже естественно: у людей с туберкулезом в любой форме организм ослаблен. В общем, несколько десятков чахоточников (напомню, что эту болезнь когда-то называли чахоткой) могли благодаря попаданию в этот список получать не просто баланду, а кое-что еще вкусненькое к ней в придачу.

Вот что входит в дополнительный дневной рацион в граммах: сахара – 5, макаронных изделий – 10, мяса птицы – 20, масла коровьего – 20, хлеба пшеничного 50, овощей – 50, мяса – 50, творога – 50, сока – 100 мл и молока питьевого – 250 мл. Если уж на то пошло, самые обычные продукты не в самом большом количестве. Что примечательно, чаще всего больные туберкулезом – это люди без социальных связей, так что прислать им посылку попросту некому. И эта дополнительная пайка для них – единственный источник нормальной еды (ведь обычную баланду не всегда возможно есть из-за ее качества).

Но вот нагрянула в «Бутырку» проверка, и хмурые дотошные инспекторы прицепились к нормативам питания для туберкулезников. «И этим давали сверх нормы? Не положено!»

Доктор уволился. На него подали в суд. Администрация тюремного учреждения потребовала, чтобы он выплатил ущерб, который причинен тем, что зэки «съели лишнего». Замоскворецкий районный суд иск удовлетворил: «начальником филиала-врачом филиала «Медицинская часть №2» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Бархудиновым М.Д. допущено обеспечение осужденных продуктами питания сверх установленных норм”. Фемида обязала врача оплатить дополнительное питание больных туберкулезом арестантов из своего кармана.

Бюджетные деньги – это наши с вами. Но вряд ли кто-то из нас стал бы возмущаться, что больной человек в заключении получил лишний кусочек сахара и стакан молока. В конце концов, это обществу выгодно: чем здоровее такие люди будут, тем меньше шансов, что они и других заразят, и станут вести маргинальный образ жизни после освобождения. Собственно, гуманизм на самом деле очень выгоден всем. Но он всегда проигрывает в борьбе с теми, кто фанатично требует соблюдения всех норм и кто видит все только в краткосрочной перспективе.

Глядя на пример доктора, теперь врачи в СИЗО побоятся назначать лечебное питание даже самым тяжелым больным. «Зато сэкономим бюджетные деньги!» – воскликнет очередной проверяющий.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”