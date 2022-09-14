Ретро, косички и розовый цвет: семь стильных причесок скандинавских модниц

Несколько лет назад скандинавские модницы вдохновили нас дополнять прически такими декоративными элементами, как повязки на голову и жемчужные заколки. Сегодня предлагается рассмотреть семь причесок также в скандинавском стиле, которые являются трендовыми в нынешнем сезоне.

Гладкий низкий хвост

Привычная прическа, однако она по-прежнему является суперпопулярной и любимой многими представительницами прекрасного пола (мужчины также часто предпочитают именно ее). Расчешите волосы по направлению роста, разгладьте их утюжком, затем соберите в низкий хвост. Можете зафиксировать резинкой или после фиксации обернуть основание хвостика прядью своих волос (кончики закрепите невидимкой).

Ракушка, зафиксированная заколкой «краб»

Также любимая и всем известная прическа, которая отличается красотой и практичностью. Вам необходимо собрать все волосы, обернуть их вокруг своей оси, затем спрятать кончики внутрь ракушки и закрепить «крабом». Очень оригинально смотрятся ниспадающие сверху кончики, которые образуют привлекательный «хохолок».

Боковые хвостики

Очень привлекательная прическа, которая омолаживает, выглядит кокетливо и озорно. Соберите пряди по бокам в высокие хвостики, сделайте ровный пробор и «усики» из тонких прядей челки.

Хвостики можно закрепить резинкой или обернуть вокруг основания маленькой прядкой волос.

Волосы розового цвета

Розовый насыщенный цвет в этом сезоне является самым модным в Копенгагене. Поэтому если вы хотите быть похожей на скандинавскую красавицу, можете остановить свой выбор именно на этом цвете. Обратите внимание, как стильно и эффектно выглядит прическа с косичкой. Это говорит о том, что розовые волосы можно носить не только распущенными, но и собирать в оригинальную укладку.

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Пузырьковые косы

Очень модными по-прежнему остаются пузырьковые косы, которые несколько лет назад поднялись на вершину и до сих пор там остаются. Разделите волосы вертикальным пробором в центре затылочной зоны. Соберите одну из сторон в хвостик и зафиксируйте резинкой. После этого опуститесь чуть ниже по направлению роста волос и закрепите еще одну резинку. Повторяйте так до окончания длины, располагая резинки на одинаковом расстоянии. Аналогичным способом соберите вторую часть волос.

Короткий боб

Преимуществом этой прически является то, что она красива, практична и подходит для любых типов волос. Сделайте ровный срез на уровне подбородка, можете также сделать ровный или боковой пробор, челка до бровей тоже подойдет (французский боб скандинавские модницы также носят с удовольствием).

Даже самые тонкие волосы будут выглядеть крайне привлекательно.

Аксессуары в стиле ретро

В моду вернулись аксессуары прошлых лет. Оригинальные рыбки и бабочки, цветочки и зверушки – все эти декоративные заколки снова находятся в тренде. Выбирайте прическу по своему вкусу и идеально сочетающуюся с вашим стилем и украшайте ее этой милой красотой в виде заколочки.

В данном случае выбрана повязка на волосы, она однозначно украшает прическу и делает ее более стильной и эффектной.