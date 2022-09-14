Тыква способна снизить уровень сахара в крови: в этом продукте содержатся клетчатка и антиоксиданты

Сахарный диабет меняет жизнь человека. С каждым годом людей с таким диагнозом в разных возрастных группах становится все больше. К 2022 число пациентов в мире возросло со 108 млн до 422 млн. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, поэтому очень важно следить за питанием. Именно то, что вы едите и пьете, имеет большое значение в снижении риска развития осложнений и проявлении симптомов.

Питанию при сахарном диабете посвящено большое число статей, разработаны различные диеты. В одном из последних исследований ученые выделили тыкву. Несмотря на то что она имеет высокий гликемический индекс (ГИ) и к ней с осторожностью относятся все диабетики, этот плод способен оказать позитивное влияние на показатели уровня глюкозы в крови.

Тыква способна снизить уровень сахара

Диетолог из Just CBD Натали Комова рассказывает: «Иран и Мексика используют тыкву для лечения диабета. Она богата антиоксидантами и клетчаткой, которые регулируют уровень глюкозы. Исследования показывают, что использование порошков и экстрактов тыквы в качестве лекарств снижает этот показатель у животных и людей. Семена тыквы богаты белками и полезными жирами, поэтому тоже полезны для поддержания здоровья при сахарном диабете».

Тыква — продукт, богатый клетчаткой

Клетчатка — важное соединение для регулирования уровня сахара. Учеными доказано, что употребление в пищу содержащих ее продуктов эффективно помогает контролировать этот показатель. Примерно 120 г тыквы содержит 12 % дневной нормы клетчатки.

В одном исследовании, опубликованном в медицинских журналах Bioscience, Biotechnology и Biochemistry, изучалось влияние тыквенной пасты на диабет 2 типа у крыс. В рамках исследований из пасты были выделены два соединения — тригонеллин (ТРГ) и никотиновая кислота (НК). Ученые выяснили, что и эти соединения могут быть еще одной причиной эффективного снижения уровня глюкозы у больных людей и предотвращения развития диабета у здоровых.

Тыква и ее высокий ГИ

Несмотря на то что она имеет высокий ГИ, она также характеризуется низкой гликемической нагрузкой, а потому будет работать во благо организму, а не против него. Однако это условие работает тогда, когда есть порционный контроль — как и во многом остальном, в питании тыквой должна быть своя норма. Порции объемом около 120 г в день достаточно, чтобы получить пользу от фрукта. Также рекомендуется сочетать ее с другими продуктами, что поможет существенно снизить скорость всасывания углеводов. Тыква также помогает пищеварению и выведению лишней жидкости из организма.