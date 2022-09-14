Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго ребенка

Спустя всего пару месяцев после вторых родов 26-летняя звезда “Игры престолов” Софи Тернер блистает на красной ковровой дорожке вместе со своим 32-летним супругом-музыкантом Джо Джонасом. На днях пара посетила премьеру фильма “Преданность”, прошедшую на Международном кинофестивале в Торонто.

Для первого публичного выхода в новой роди родителей двоих очаровательных девочек супруги выбрали гламурные образы, напоминающие об эпохе старого Голливуда. Рыжеволосая Софи сделала мягкие кудри и вышла в изящном макси-платье с разноцветными перьями и тонкими бретелями, а ее супруг появился на мероприятии черном бархатном пиджаке, застегнутом на бриллиантовую брошь, на голое тело, брюках с разрезами в тон и лакированных лоферах с квадратным мысом.

Напомним, что Софи Тернер и участник Jonas Brothers Джо Джонас начали встречаться и обручились в мае 2019 пара. Секретная церемония состоялась в Лас-Вегасе после премии Billboard Music Awards, а уже пару месяцев спустя влюбленные сыграли официальную свадьбу во Франции. Впервые они стали родителями 22 июля 2020 года — у пары родилась дочь Уилла.

О второй беременности Тернер стало известно в конце марта этого года. Они с Джо появились на вечеринке журнала Vanity Fair, и наблюдательные фанаты сразу заметили растущий живот актрисы. Позднее в мае Софи дала большое интервью журналу Elle, в котором откровенно рассказала о будущем малыше.

Софи Тернер наиболее известна ролью Сансы Старк в культовом проекте “Игра престолов”. Среди последних работ актрисы — сериал HBO “Лестница”.