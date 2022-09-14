 

Джастин и Хейли Бибер отметили четвертую годовщину свадьбы

14.09.2022, 15:50, Разное
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Особенный день для Джастина Бибера и его возлюбленной Хейли Бибер. Накануне супруги отметили очередную годовщину свадьбы (по нашему, льняную свадьбу), и 28-летний Джастин, совсем недавно получивший диагноз синдром Рамсея-Ханта и отложивший собственный тур до лучших времен, опубликовал в личном блоге трогательное поздравление, назвав жену “лучшим другом”.

Поздравляю лучшего друга и потрясную жену, – написал он под черно-белой совместной фотографией, – Спасибо. Благодаря тебе я с каждым днем становлюсь все лучше.

25-летняя Хейли тоже поспешила в социальные сети, чтобы поздравить супруга. Модель поделилась серией снимков, в том числе кадром с секретной свадьбы.

Четыре года замужем за тобой. Прекраснейший человек из тех, кого я знаю… Любовь всей моей жизни. Спасибо Господу за тебя.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин познакомил отец девушки, актер Стивен Болдуин, причем за кулисами прямо после концерта певца в далеком 2009 году, когда ей самой было всего 13 лет. Несмотря на то, что Хейли была фанаткой творчества Джастина, влюбилась она не сразу. 

Бибер же с 2010 по 2014 год встречался с Селеной Гомес. После расставания с певицей он закрутил пару мимолетных романов, а позже и вовсе пустился во все тяжкие, изрядно подпортив репутацию. Тогда же в СМИ появились первые слухи о романе с Хейли. В 2018 году Джастин сделал своей избраннице предложение, и уже через пару месяцев, 7 июля, они тайно поженились на Багамах.


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