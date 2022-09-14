 

Мнение: Четверть века работы окупились

14.09.2022, 15:45, Разное
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Четверть века работы окупились

Сорос: «Мой первый проект… хотя первый был в ЮАР… но затем Восточная Европа и СССР. Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987. Так на смену советской пришла империя Сороса».

Ведущий: «Ваши планы?»

Сорос: «Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация. Но наш фонд проделал большую и успешную работу. Особенно учитывая, что я больше сосредоточился на Украине. И появилась новая Украина, полная стремлений стать частью ЕС, европейской демократией. А люди, которые стоят за этим, почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились».

Источник: Colonel Cassad


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