Фестиваль “Кино на Волге” завершится показом военной драмы Евгения Пригожина “Ржев”

Подарок для саратовцев решил сделать «Ростелеком» совместно с городской дирекцией парков и скверов. В летнем кинотеатре на берегу главной российской реки устроили фестиваль “Кино на Волге”, который продлится до 18 сентября. Для показа выбрали картины из коллекции сервиса Wink.

“Новая набережная сейчас — самое популярное место для прогулок, занятий спортом и отдыха, – уверяет заместитель директора МАУК “Дирекция парков и скверов города Саратова” Андрей Сотников. – Ежедневно здесь бывают сотни саратовцев и гостей города. В этом году открылся летний кинотеатр, и многие жители с удовольствием проводят вечера на Волге за просмотром фильмов. Сезон близится к завершению, но в сентябре мы успеем порадовать зрителей интересным контентом.

Главной картиной фестиваля станет суровая военная драма “Ржев” (рейтинг на сервисе Wink 8,8). Фильм “Ржев” был снят по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Его дед Евгений Пригожин сам прошел войну офицером, и даже стал героем книги Вячеслава Кондратьева “Искупить кровью”. Писатель, будучи фронтовиком, хотел рассказывать про Великую Отечественную только правду, поэтому некоторым своим персонажам даже не стал менять имена. Повесть, которую экранизировали в 2019 году, посвящена роте красноармейцев, которые смогли выбить немцев из деревни, но удержать её сил попросту не осталось, а начальство не спешило отправить Пригожину подкрепление. Тогда ротный (его сыграл Сергей Жарков) дал приказ своим людям отходит, а сам с несколькими добровольцами остался прикрывать товарищей. Фильм режиссера Игоря Копылова получился суровым и честным, дался он всей съёмочной бригаде очень нелегко – работать приходилось на сильном морозе. “Холодный” фильм станет идеальным завершением летнего сезона, который Саратов закроет в ближайшее воскресенье.

Мощную мужскую картину покажут 18 сентября, а сегодня, 14 сентября зрителей ждёт другое военное кино – сентиментальная “Сестрёнка”, про мальчика, которому во время Великой Отечественной приходится в отсутствие родителей заботиться о внезапно осиротевшей девочке.

Но не только такие фильмы ждут на берегу Волги. 15 сентября саратовцам покажут мелодраму “Счастье в конверте” – три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. 16 сентября в кинотеатр ворвётся футбол – на экране биография единственного вратаря, получившего “Золотой мяч” – “Лев Яшин. Вратарь моей мечты”. А 17 сентября горожане смогут приблизиться к звёздам – устроители фестиваля поставили ленту “Гагарин. Первый в космосе”.

Все сеансы стартуют в 18:30. В пятницу, субботу и воскресенье перед фильмами для гостей праздника проведут киновикторины и конкурсы.