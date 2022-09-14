«Волчица», челка «бутылочное горлышко» и эффектная седина: осенние тенденции для всех типов волос

Ретро-стили и некоторые интересные цвета волос характеризуют осенние тенденции причесок, будь то короткая пикси или стрижка в стиле 70-х годов. В тренде будут взъерошенные пряди, которые придают образу определенную непринужденность и притягательность. Вот несколько модных тенденций, которые стоит выбрать для себя осенью.

Прическа в стиле 70-х

Обрамляющие лицо локоны эпохи хиппи, уложенные наизнанку и ступенчатая прическа снова переживают свой расцвет.

Если есть такое желание, то можно добавить объем в стиле “Ангелов Чарли” Фэрры Фосетт. В таком случае можно нанести лак для волос сильной фиксации.

Можно также сделать более сдержанную ступенчатую прическу, к которой отлично подходят крупные волны. Эта стрижка также хорошо смотрится с челкой. Лучше всего выбрать удлиненный и свободный вариант челки, которую можно уложить по двум сторонам лица, чтобы красиво его обрамить.

Блестящий медный цвет

Теплый цвет волос с медным оттенком будет самым настоящим фаворитом сезона. Его элегантность сочетается с некоторой резкостью.

Медный цвет волос хорошо смотрится с классическими прическами, например, такими как кудри или же с довольно резко состриженными прядями.

Естественно, хорошо будут смотреться нежные красноватые тона только если они подходят под оттенок кожи. Такой цвет волос помогает придать образу определенную теплоту и яркость.

Челка “бутылочное горлышко”

Это челка средней густоты, уложенная красивыми прядями, обрамляющими лицо. Она выглядит просто шикарно.

Челка “бутылочное горлышко” игривая, элегантная, сексуальная и с нотками парижского шика. В итоге получается довольно простой, но при этом очень притягательный образ, который точно понравится многим современным девушкам

Пикси в любой форме

Короткая стрижка пикси выглядит просто потрясающе. Она отлично подходит для любого типа волос, независимо от их текстуры.

Пикси может быть гладкой, с красивыми локонами, кудряшками, с прядями, уложенными в обратном направлении. Такая прическа может быть как ультракороткой, так и иметь несколько удлиненные пряди. Многое зависит от того, какой именно образ хочется создать.

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Если стрижка выполнена в стиле 90-х годов, то она красиво сочетается с каштановыми волосами со светлым мелированием. Можно заколоть пряди сбоку крошечными зажимами или же дополнить прическу шелковым шарфом.

Сексуальные седые волосы

Многие знаменитости на своем примере смогли продемонстрировать то, что совсем не нужно стыдиться седины. Лучше всего подчеркнуть красоту и неповторимость своих волос.

Однако, чтобы подчеркнуть красивый серебристый блеск прядей, стоит обратиться к стилисту, который поможет подобрать идеальный оттенок для окрашивания и эффектную прическу. В итоге внешний вид получится привлекательным

Резкий боб

Это красивая и стильная прическа, которая поможет несколько оживить совершенно любой образ.

Чтобы получить желаемый эффект, требуется идеально ровный срез, одинаковая длина волос по всей окружности головы и пробор посредине.

Хорошо смотрится боб на волосах средней длины. Можно уложить так, чтобы волосы были идеально гладкими или же придать прическе определенную небрежность, чтобы получился своего рода французский шик.

Стрижка волка

Такая прическа на протяжении довольно длительного времени продолжает оставаться актуальной.

Особенностью стрижки является ее слегка взъерошенный вид, множество слоев и эффектные рваные пряди. Лучше всего смотрится на волосах средней длины.

Эта прическа отлично гармонирует с волнистыми прядями. Если волосы прямые, то нужно просто сделать мягкие волны при помощи круглой щетки или стайлера для волос и зафиксировать все это муссом.