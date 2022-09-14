Изысканный пиджак, кроп-блейзеры и оригинальные топы: наряды с подплечниками возвращаются вместе с холодами

Уже пришла осень и нужно выбирать для себя стильную, теплую и комфортную в носке одежду, чтобы выглядеть отлично и чувствовать себя превосходно. В этом сезоне в моде будет одежда с объемными плечами.

В тренде будут совершенно любые вещи с подплечниками, в частности, такие как топы, свитера, платья, блейзеры. Дизайнеры говорят о том, что основное внимание будет именно на плечах.

Эта тенденция была популярной в 80-х годах и снова вернулась в моду благодаря пальто и курткам оверсайз. Вот некоторые отличные варианты нарядов с подплечниками.

Платье с объемными плечами

Неважно, длинное платье или же короткое, трикотажное или выполненное из более роскошной ткани, оно обязательно должно быть с подплечниками.

Такая модель помогает сделать силуэт более привлекательным, а также имеет оптический эффект сужения талии. Платье выглядит очень изысканно и придает образу просто неповторимый вид.

Если хочется придать своему образу дух 80-х годов, то стоит добавить к наряду массивные серьги, золотистый пояс и чулки. Это отличный вариант для любого вечернего мероприятия.

Хорошо будет смотреться платье с вырезами в области талии. Это позволит несколько сбалансировать фигуру и сделать силуэт более стройным и изящным. Лучше всего выбирать облегающий наряд. Однако, интересно будет смотреться расклешенное платье или А-силуэта. Такой наряд поможет подчеркнуть фигуру песочные часы.

Изысканный блейзер

Есть множество различных способов подчеркнуть плечи. Одним из них является добавление в свой образ жакета оверсайз.

Это совсем не обязательно должен быть классический блейзер. Этот наряд может иметь и более оригинальный дизайн, например, с открытой спиной. Интересно будет смотреться пиджак красивого розового цвета.

Сочетать блейзер можно с юбкой или брюками с высокой талией. Это поможет подчеркнуть объем на плечах. Самое главное, выбирать пиджак на размер больше. Это позволит получить желаемый эффект.

Прекрасно смотрится блейзер оверсайз и в образах как Кендалл Дженнер или Хейли Бибер. Они носили пиджак с черными леггинсами. Это удобный и простой фасон, который выглядит просто превосходно. Такой наряд хорошо подойдет для повседневной носки.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Вязаный жилет

Подплечники могут быть не только на блейзерах или платьях. Отлично смотрятся они на боди, футболках или трикотажных изделиях, например, таких как красивый жилет.

Этот наряд хорошо сочетается с белыми рубашками, придавая образу утонченный вид. Делая ставку на подплечники, нужно постараться сбалансировать внешний вид, чтобы фигура не выглядела слишком громоздкой. Низ должен быть более обтягивающим, чтобы плечи были единственным, что выделяется. Лучше всего выбирать жилет максимально простого фасона.

Укороченный блейзер

Отлично смотрятся укороченные блейзеры оверсайз с подплечниками. Это хороший вариант для создания образа в уличном стиле.

Если хочется добавить в свой образ определенную изюминку, то стоит сделать ставку на красивый двухцветный блейзер.

Такой пиджак можно надеть днем вместе с джинсами, а вечером носить с более элегантным платьем. Самое главное, правильно подобрать аксессуары, чтобы сделать свой внешний вид еще более интересным и стильным.

Топ с оригинальным дизайном

Чтобы плечи выделялись, можно носить одежду не только с подплечниками, но также и с широкими и объемными рукавами.

Такой наряд точно будет привлекать к себе внимание. Это отличный вариант для создания стильного вечернего образа.

Красиво будет смотреться топ вместе с джинсами с низкой посадкой. В итоге получается два тренда в одном образе. Это отличный вариант для холодной погоды.

Можно также выбрать топ с короткими рукавами и дополнить его красивым блейзером.