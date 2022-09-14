Протоколы анонимных подлецов

«Новую газету» суд обязал выплатить штраф за «дискредитацию». На основании неграмотных «экспресс-заключений» и по результатам дознания, которое полиция не проводила.

Нас объявили правонарушителями. Штраф — 400 тыс. руб. Так посчитал судья Потапов А.А. из Таганского суда Москвы. Он поддержал горячее желание РКН и полиции впаять коллективу редакции «Новой газеты» административку. Только с доводами цензоров и полицейских он не мог согласиться — потому что их не было.

В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные «эксперты» (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд.

С чего все началось, мы подробно рассказывали в статье «Лингвиста вызывали?». Повторяться особо не будем, расскажем лишь краткое содержание второй серии бюрократического фарса.

Цензоры из РКН прицепились к трем статьям, которые были размещены на сайте novaya.no. Конечно, их возмутил вообще весь сайт, а также тот факт, что «Новая газета» продолжает работать. Потому сайт по требованию Генпрокуратуры был заблокирован — на восьмой день с момента открытия. А в МВД ушла кляуза.

В кляузе было указано, что статьи Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, по мнению цензоров, нарушают Кодекс административных правонарушений тем, что «дискредитируют» ВС РФ. Хотя в самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова.

Полиция разбираться не стала и дознание не проводила: даже не установили фамилии анонимных «экспертов», чье «заключение» — единственное доказательство нашего «проступка», а просто выписали протокол.

На первом заседании (еще в августе) мы попросили суд все-таки запросить у РКН фамилии специалистов, составивших «экспресс-заключения», — хотелось бы вызвать их на заседание, задать пару вопросов и выяснить квалификацию. Судья Потопав несколько смешался и порекомендовал нам самим подготовить заключение специалиста к следующему заседанию.

Специалист, к которому мы обратились, очень долго ругался: кажется, если бы не хорошее воспитание, он бы повторил крылатую фразу министра иностранных дел Лаврова. Наш эксперт сам принимал участие в составлении рекомендаций для Минюста и РКН о том, что считать дискредитацией, а что таковой считать нельзя. Так что понять его реакцию на творчество цензоров можно — они просто написали ахинею.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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