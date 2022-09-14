Бритни Спирс поздравила сыновей с днем рождения после ссоры с ними

Месяц назад стало известно, что сыновья Бритни Спирс от бывшего супруга Кевина Федерлайна ограничили общение с мамой из-за провокационного контента, который так выкладывает в свой блог, а через некоторое время певица откровенно призналась, что тяжело переживает разлад и не может выступать. Впрочем, семейные неурядицы не помешали поп-диве вспомнить о дне рождения сыновей. Отметим, что младший Джейден родился 12 сентября, а старший Престон — 14 сентября годом раньше. Теперь им по 17 и 18 лет соответственно. По случаю Бритни вышла на связь с подписчиками и опубликовала трогательное поздравление, сопроводив его архивными снимками.

С днем рождения, Престон и Джейден! Я так сильно люблю вас обоих! Фото прошлого года, – написала она.

Напомним, что неделей ранее Джейден дал интервью австралийскому телевидению и подчеркнул, что продолжит общение с матерью только после того, как та приведет в порядок свое психическое здоровье. Тогда певица язвительно подметила, что скоро мальчики достигнут совершеннолетия (упс, похоже, с Престоном это только что произошло), и она перестанет выплачивать их отцу Кевину Федерлайну ежемесячные алименты в размере 40 000 долларов.

Напомним, что Бритни Спирс и ее бэк-танцор Кевин Федерлайн прожили вместе с 2004 по 2007 год. В 2005 году на свет появился Престон, а в 2006-м — Джейден. Федерлайн получил 90-процентную опеку над детьми, как только Бритни была признана недееспособной. Сейчас у певицы 30% опеки над сыновьями, что позволяет ей время от времени видеть своих детей.