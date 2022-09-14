“Я хочу, чтобы он больше времени проводил с семьей”: Жизель Бундхен дала первое интервью после ссоры с мужем

О разладе в семье 42-летней Жизель Бундхен и ее супруга-футболиста Тома Брэди стало известно в начале месяца, однако официального подтверждения того, что пара поссорилась и разъехалась, не последовало. Накануне супермодель появилась на обложке американского глянца и дала откровенное интервью, в котором рассказала о материнстве, карьере, целях и о причинах ссоры с мужем. Последние несколько лет модель посвятила воспитанию детей — 12-летнего сына Бенджамина и 9-летней дочери Вивиан. Она сделала перерыв в карьере и сосредоточилась на семье, но не переставала поддерживать Брэди во всех начинаниях.

Я выполнила свою часть долга. Я переехала в Бостон и сосредоточилась на создании полной любви среды для детей, – сказала Жизель.

Напомним, что ранее инсайдеры Page Six утверждали, что Жизель поссорились с мужем из-за того, что тот не захотел не уходить из НФЛ. Ранее он обещал Жизель оставить футбол и посвятить себя семье. Супермодель косвенно подтвердила эту информацию. Впрочем, отметила, что не хочет ни к чему принуждать супруга.

Конечно, у меня есть свои опасения. У нас есть дети, и я хотела бы, чтобы он больше времени проводил с семьей. Мы с ним много говорили об этом. Но я чувствую, что каждый должен принять правильное для себя решение. Ему тоже нужно делать то, что приносит ему удовольствие.

Похоже, вслед за мужем Жизель тоже решила подумать о себе. Сейчас она смотрит в будущее и строит грандиозные планы.

Я вижу, как мои дети растут и становятся прекрасными маленькими людьми, вижу, как мой муж преуспевает и реализовывает себя в своей карьере — все это делает меня счастливой. На данном этапе моей жизни я чувствую, что хорошо потрудилась над этим, – отметила она, – У меня есть огромный список вещей, которые я должна и хочу сделать. В свои 42 года я чувствую себя на пути к своей цели. Я чувствую себя реализованной как мать и как жена. А теперь моя очередь.

Напомним, что Жизель Бундхен и Том Брэди вместе уже более 13-ти лет. Они связали себя узами брака в 2009 году. Помимо двоих детей от модели у Тома Брэди также есть 15-летний сын Джек от предыдущего брака с Бриджит Монахан.

Этим летом Жизель вернулась в модельный бизнес после семилетнего перерыва и отметила это суперсексуальной фотосессией для журнала V, а дала заодно большое интервью о личном. Также к своему 40-летию она написала автобиографию – самые яркие цитаты из нее мы собирали тут.