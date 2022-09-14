 

Мнение: Резервы партий

14.09.2022, 14:25, Разное
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Призывающим провести мобилизацию, предлагаю, не дожидаться, когда мобилизацию объявит президент России. Почему бы не провести «партийную мобилизацию»?

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СР обозначили свои позиции. Функционеры этих партий во весь голос говорят о необходимости мобилизации. Но у этих партий вроде бы миллионы сторонников. Так и объявите партмобилизацию… И езжайте на Украину, на спецоперацию. С партийными флагами, с партийной символикой.

Взять, к примеру, ЕР. В сентябре партия завершила «самоочищение». И из 25 млн сторонников оставила 10 млн.

Пусть из этих 10 миллионов две трети – женщины, старики, больные, хромые… Остается не менее трех миллионов сторонников призывного возраста. Если даже треть из них отмобилизовать и отправить на Украину, на спецоперацию, это же будет миллион идейных сторонников спецоперации.

А есть еще сторонники КПРФ, ЛДПР, СР… Среди них можно набрать еще миллион контингента для спецоперации.

И не надо будет обьявлять в стране мобилизацию. Вполне можно будет обойтись резервами партий.

Хрошая идея? Или как?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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