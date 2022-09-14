Таланты нужны – Личное мнение

С увлечением читаю каждый сентябрь, как известные в соцсетях мамки рассказывают, в чём, как им кажется, их дети способны.

Один с математическим складом ума. Другому даются языки.



А у нас талант к языкам! Фото: istockphoto.com

Смотрю на всё это и понимаю, сколько же стереотипов у людей в головах.

Ну, например, скажу то, в чём разбираюсь. Я — профессиональный переводчик, но никаких талантов к этой профессиональной сфере у меня нет.

И не только у меня, а вообще и в принципе. Вот рисовать картины — это талант, тут нужны способности. А выучить язык в совершенстве — для этого таланта не нужно.

Помню, как этот стереотип о «языковых способностях» нам развеяла преподаватель в университете — буквально одним доводом.

Спрашивает: вы ведь все говорите по-русски, верно? Любой человек говорит на своём родном языке, ведь так? Так с чего вы решили, что для изучения любого другого языка требуются какие-то склонности и таланты?

Любой человек может выучить любой язык — нужно лишь желание и грамотная методика изучения. Способностей не надо, просто не существует такого таланта.

Тем, кто готов учиться, у кого есть желание выучить иностранный язык, с хорошей методикой я помогу. С большим удовольствием рекомендую сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL.

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Кстати, о сертификатах: после обучения вы получите сертификат, который можете приложить к резюме.

Я в восторге от системы, по которой в Alibra обучают английскому. Она замечательно работает!

Я сама в этом убедилась на примере нескольких своих знакомых, которые раньше в меню пальцем в заграничных ресторанах тыкали. Настолько чудовищным у них был английский. А сейчас разболтались: кто-то работу сменил, кто-то международный экзамен сдал, а кто-то и вовсе работает за границей.

В Аlibra нет никакой зубрёжки. Запоминание происходит через ассоциации и контекст. Грамматика даётся в виде компактной, логичной системы, которую вы понимаете, а не заучиваете.

Учить вас будут лучшие преподаватели, которые найдут к вам индивидуальный подход и сделают акценты на том, что нужно именно вам.

Меняйте свою жизнь, меняйте к лучшему! Забирайте сертификат на 10 тысяч и учитесь!

И не думайте, пожалуйста, о каких-то особых талантах, которых у вас якобы нет. Достаточно методики и желания.

Расскажите, какие у вас способности, а каких нет, но хотелось бы иметь.

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