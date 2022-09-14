Мнение: Реновация в Петербурге

Читатель из Петербурга пишет, что его район собираются подвергнуть реновации — старые дома снесут, а на их месте построят новые. Так как наш город следует тут примеру Москвы, читатель хочет узнать мнение москвичей — или, возможно, получить ценные советы, которые пригодятся в его ситуации.

Публикую письмо:

…Я живу в Петербурге, в Московском районе. Квартал, где я живу, расположен между улицами Бассейная и Типанова. Речь идет про хрущевки, построенные в 1960-65 годы. Дому уже может быть 60 лет, при этом срок службы составляет 125. В основном эти дома в хорошем состоянии, почти везде есть ЖСК, которые следят за домом, красят подъезды, ремонтируют крышу. Недавно в подъездах поменяли домофоны и окна на новые. Знаю дома, где уже обновили отопление по программе фонда капитального ремонта. А несколько домов, подпавших под программу, уже капитально отремонтированы полностью, включая внешний фасад.

Знаю и дом исключение, в котором председатель ЖСК уволился, и жильцы несколько месяцев не могли выбрать нового председателя, так как не набиралось 2/3 голосов. Там даже затопило подвал и жильцам как-то самим приходилось решать, чтобы водоканал откачал им воду. В итоге они согласились на управляющую компанию.

В конце июня в Петербурге был принят закон, что под программу сноса жилья подпадают не только ветхие или аварийные строения, но и любые дома, построенные до 1970 года. [Про дореволюционные дома речи в любом случае не идёт, их сносить запрещено — прим. О.М.].

Теперь подъезды наших домов обклеены листами — наш дом могут снести. Что это не реновация, а закон о комплексном развитии территории, и значит условия явно будут хуже. В черте города мест уже нет, и переселять будут в область. Если выбирать компенсацию, то рассчитываться она будет по методике правительства с учетом рыночной стоимости, и гарантий по итоговой стоимости нет. Отказаться можно, но нужно следить за датой, когда дом внесут в программу, и успеть всем проголосовать. Как будут об этом оповещать — непонятно.

Вариантов ещё никаких не предлагают. Сначала дома должны быть включены в программу. После этого должен найтись застройщик, который скажет, какие дома он выбрал и куда будет предлагать жильцам переехать.

Людям дается срок, чтобы они могли проголосовать, согласны они на реновацию или нет. Здесь очень много неясного. К примеру, какие сроки даются на голосование: говорят про 3 месяца, но один из председателей ЖСК говорит, что это не так, в действительности будет дано только 10 дней. И откуда нужно узнавать, что дом внесен в программу. И даже сколько должно проголосовать против, чтобы дом не стали расселять. То ли 1/3 то ли 2/3. А так же как будут учитываться те, которые по тем или иным причинам не смогут принять участие в голосовании.

Сейчас на сайте «Программа развития застроенных территорий Петербурга в московском районе» в программу реновации внесены часть кварталов «Западнее Варшавской Железной Дороги». Если я правильно понимаю, эти дома находятся там еще с 2009 года.

Если бы в программу реновации вносились только дома в аварийном или не пригодном для жилья состоянии, то это можно было бы только приветствовать. Весь переполох поднялся из-за одного пункта, что под снос теперь попадают не только дома в аварийном состоянии, но и в хорошем тоже. За Парком Победы сейчас на месте старого СКК строится новый Ледовый Дворец. Люди боятся, что в нашем районе просто хотят построить элитное жилье, а поэтому участь старых домов уже предрешена.

Из тех, кого я знаю, переезжать никто не хочет. Дома хорошие, район зеленый, есть детские сады и школы. Рядом три больших торговых центра и много сетевых магазинчиков. За СКК еще была Карусель, но она недавно закрылась. Метро рядом. Уезжать куда-то в пригород смысла нет. Здесь друзья и знакомые. До работы в Петербурге будет добираться далеко. Построят ли рядом с высотками достаточное количество школ и детских садов — непонятно. Если кто-то хочет сменить место, он и так может сейчас продать квартиру по рыночной цене и переехать, куда захочет.

Если кто-то из ваших читателей уже участвовал в программе реновации в Петербурге или Москве, интересно было бы узнать, как у них все происходило.

Или, может быть, кто-то из читателей них в Петербурге уже участвовал в этой программе? Предлагались ли им лучшие условия? Куда они после этого переехали жить?

Также интересен опыт москвичей, участвовавших в реновации. Согласились ли они или отказались? Были ли они в итоге довольны своим выбором?