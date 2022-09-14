 

Росмолодежь выделит 10 млрд рублей на поддержку развития молодежной политики (пропаганды) в регионах

14.09.2022, 13:50, Разное
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Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь запустило проект “Регион для молодежи”, в рамках которого на развитие молодежной политики в регионе в 2023-2024 годах будет выделено 10 млн рублей (5 млрд в год). Это будет сделано на конкурсной основе. Как сообщается в пресс-релизе агентства, среда прошла успешно.
“Регион для молодых” – это значительный качественный прорыв в нашей сфере молодежной политики и огромная зона роста для территорий. Субъект занимает одну из самых важных ролей в нашей экосистеме: именно на этом уровне можно достучаться до каждого молодого человека. Важно, чтобы это прикосновение было комплексным, актуальным и понятным для них”, – заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева (цитата по пресс-службе).

Любой регион может представить и защитить программы комплексного развития и молодежной политики. Они также смогут претендовать на софинансирование. Цель конкурса – выработать единый стандарт для институтов молодежной политики, создать систему поддержки молодежи.

В заявку должны быть включены все участники экосистемы молодежной политики, независимо от формата их работы. Согласно требованиям, 50% должно быть в блоке инфраструктуры и 50% в блоке контента. Софинансирование региона должно быть в размере от 1% до 40%, при этом не менее 20% должно составлять внебюджетное финансирование. В заявках также будет оцениваться системность усилий региона по продвижению молодежной политики. Это включает структуру работы, вовлеченность глав и депутатов, наличие отдельного подразделения.


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