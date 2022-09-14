 

Доля российских разработчиков ПО, привлекающих внешние инвестиции, увеличилась до 34% к 2022 году

14.09.2022, 13:50, Разное
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Согласно анализу компании “Руссофт”, доля российских разработчиков, которые привлекали или планировали привлечь внешние инвестиции, увеличилась до 21% в 2021 году и до 34% в 2022 году.
Согласно опросу, только 16% рассчитывали получить внешнее финансирование в “текущем году”, но их оказалось 21%. Многие компании смогли получить инвестиции, даже если они их не планировали. Пандемия, которая ускорила внедрение информационных технологий, а также импортозамещение, которое было ускорено санкциями и политикой западных вендоров”, – говорится в исследовании.

Опрос, проведенный весной этого года, показал, что 52,1% опрошенных компаний намерены привлечь инвестиции в развитие в 2022 году.

В исследовании говорится, что если все инвестиционные прогнозы точны, то общий объем инвестиций на 2022 год должен вырасти на 60%, а внешнее финансирование – на 214%. Эксперты заявили, что прогнозы можно делать не раньше весны 2023 года, так как будущее трудно предсказать.

На конец 2021 года общий объем инвестиций в отрасль составил 232 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. На внешние источники финансирования приходится 26,4% (по сравнению с 22% год назад). В 2021 году они предоставили 61 млрд рублей (в абсолютном выражении), что в 2,9 раза больше, чем в 2020 году, говорится в анализе.


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