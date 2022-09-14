Мнение: Геноцид

В свете назревающей военной катастрофы на Украине Киев параллельно решает проблему «пятой колонны», угрожая всем, кто сотрудничает с российскими военными властями, тяжелейшими последствиями. Алексей Арестович открытым текстом говорит о том, что после прихода ВСУ со всеми этими людьми церемониться не станут:

«…Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить в вашу любимую Россию. Потому что в противном случае, погоды стоят такие, что это либо смерть, либо тюрьма..»

Кстати, это не пустые угрозы. Олег Царев пишет, что на территории Харьковской области после бегства российской армии и прихода ВСУ проходят зачистки и фильтрационные мероприятия с массовыми расстрелами заподозренных в сотрудничестве.

Здесь нужно понять довольно важную вещь. На Украине сформирован устойчивый миф о событиях 14 года, как о милой пасторальной стране, на которую внезапно напал оккупант. В реальности Украина все годы независимости буквально раздиралась противоречиями, вытекающими из очень сильных различий между разными ее регионами, которых собрали в единую унитарную конструкцию. Умные украинцы видели угрозу в таком положении вещей – я неоднократно приводил цитаты из Вячеслава Черновола (которого еще тогда, когда все нынешние украинские националисты даже в пеленки еще не писались). Черновол призывал трансформировать украинскую государственную структуру по германскому земельному принципу и создать единую федеративную Украину, состоящую из исторических самоуправляемых земель.

Но к власти пришли люди, аналогичные тем, которые пришли к ней в России, их цель была ровно той же – обокрасть страну и народ, после чего легализовать украденное в других юрисдикциях. Чем они и занимались, не покладая рук. Украинская элита, как и российская – это классический «кочевой бандит» по Олсену. Поэтому ни о каком развитии Украины речь не шла. Идеи Черновола были объявлены вредными и опасными, слово «федерализм» стало табу, а сам Вячеслав Черновол погиб в автомобильной катастрофе, причем главный свидетель – водитель «Камаза», с которым столкнулась машина политика, тоже скоропостижно скончался от сердечного приступа. Нельзя не вспомнить еще одну цитату Черновола: "Это наше государство. Нельзя допустить, чтобы оно досталось мошенникам". Увы – досталось.

Итогом стал тлеющий гражданский конфликт, который и перешел в 14 году в острую фазу гражданской войны. Что, собственно, украинская мифология категорически отрицает. До синевы надутых вен.

Вторжение и оккупация в 14 году, которые произошли – это было следствие тех кризисных процессов, накрывших Украину задолго до событий 14 года. Но по понятным причинам эту часть украинская мифология опускает и обходит полным табуированием самой темы.

Проблема в том, что замалчивать и искажать противоречие можно – не вопрос. Но оно никуда не девается.

Однако теперь появилась реальная возможность решить это противоречие радикально. Просто удалить носителей противоречия из системы. Примерно, что косовские албанцы сделали с сербским населением края – попросту его удалили, сделав Косово чисто албанским. Строго говоря, это геноцид, который выражается не только в физическом истреблении по какому-либо признаку, а в любых радикальных насильственных действиях – в том числе и принудительной депортации или создании невыносимых условий.

В современном мире к геноциду отношение, конечно, крайне отрицательное, он считается тягчайшим преступлением против человечности, но как всегда бывает, когда геноцид идеологически правилен – то он перестает быть геноцидом. История с Косово – тому пример.

Геноцид – это единственный способ решения проблемы, когда другие не работают. И сейчас на Украине сложились все условия для того, чтобы этот инструмент стал востребован.

Условия выглядят очевидными: с одной стороны, Украина в рамках унитарной модели не способна разрешать противоречия, возникающие в силу разной ментальных, культурных, экономических, социальных, национальных и прочих особенностей на разных территориях страны. Циклически повторяющиеся и всё более обостряющиеся кризисы – это то, что будет сопровождать эту модель до ее конца. Геноцид в отношении крупной группы населения – это решение по гомогенизации, то есть, упрощению социальной системы.

С другой стороны стоит Россия, которая теоретически могла бы проводить геокультурную экспансию, в рамках которой возникали бы механизмы разрешения противоречий как минимум на востоке Украины. Но геокультура – это высший пилотаж в современной политике. Это формирование смыслов, которых у России просто нет или если есть – то это обязательно апокалиптичные представления о смерти, как единственном смысле жизни.

Поэтому Россия, которая сама подошла к состоянию катастрофы, решает на территории Украины совершенно иные задачи, которые бесперспективны по самой своей сути.

В итоге решение проблемы разнородности и разновекторности украинского социального пространства через согласительные механизмы зашло в тупик. Пришло время радикальных решений, которые теперь принимаются в формате военных действий.

Целью «спецоперации» со стороны России заявлена «денацификация» – то есть, ровно тот же геноцид, но с другим вектором. Целью Украины является полная зачистка территории от «коллаборантов» и предателей, что тоже является геноцидом в практическом изложении – но направленном в другую сторону.

Есть такая обсценная поговорка: «Борьба была равна – боролись два говна». Это как раз про текущий случай.

Кто бы ни победил в этой борьбе, ее итогом станет геноцид. Поэтому компромиссов нет и быть не может. Любые разговоры о переговорах уже утратили смысл. Пришло время окончательных решений. Это касается вообще всех накопленных противоречий, которые так и не нашли своего разрешения. Война – идеальный инструмент их решения.

То, что Россия проигрывает в этой сложной войне, которая выходит далеко за рамки спецоперации – уже факт. Конечным итогом станет крах самой модели единой неделимой, которая оказалась не по зубам примитивным полуросликам, захватившим власть в стране, но понятия не имеющим, для чего она служит на самом деле.

Для нескольких миллионов жителей Украины это поражение станет отправной точкой в их исходе – места им в новой украинской реальности уже не будет. Сама же Украина на какое-то время обретет относительную устойчивость, но исходное противоречие – несоответствие примитивной модели строительства государства сложному внутреннему социальному устройству – выстрелит в будущем. Кого в следующий раз будут «геноцидить», пока неизвестно, но будут обязательно.

Стоит напомнить, к слову, что в Ираке после второй войны в Заливе тоже было решено радикально разрешить проблему разнородности иракского социума через геноцид суннитского меньшинства. Под вывеской дебаасизации из страны было выдавлено около 2 миллионов суннитов, еще около миллиона просто погибли во время карательных мероприятий победившего шиитского большинства. Итогом этого радикального решения стало возникновение ИГИЛ, а после победы над ним раскол произошел уже внутри шиитов – и тоже принимает все признаки грядущей новой гражданской войны. Так что радикальные решения являются решениями весьма иллюзорно. Они всегда несут с собой новые кризисы и обострения.

Победа всегда оборачивается своей оборотной стороной – чувством эйфории и представлением, что теперь-то заживем. Увы, как раз наоборот: победа заметает базовое противоречие под ковер, откуда оно снова появляется в гораздо более неприятном виде. Кроме того, сценарий Фейгенбаума говорит о том, что период появления на сцене нового кризиса будет гораздо короче предыдущего. Если до нынешнего Украина шла тридцать лет, то следующий возникнет не позже, чем лет через семь-десять после нынешнего.

Но это будет уже другая история.

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