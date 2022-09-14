 

Не надо нам этого счастья: насмотревшиеся на личную жизнь Яковлевой сыновья пошли в другую сторону

14.09.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У Марины Яковлевой от второго мужа – актера Валерия Сторожика – есть двое сыновей. Федору – 26, Ивану – 23. Как сложилась их судьба?

“Они оба у меня компьютерщики, – гордится актриса. – Один – разработчик программ, другой больше, что называется, “по железу”. При этом о профессии актера даже не думали и пошли в другую сторону, потому что видели изнанку профессии – мамы постоянно нет дома, у нее нет личной жизни! Хотя у младшего был талант – он ходил в музыкальную школу, писал экспрессивные сонатины (маленькие музыкальные сонаты – Прим. ред.), которые мне посвящал. А потом он заболел компьютером, который все перебил”.

“Я сама таскала сыновей в музыкальную школу, потому что в свое время мне ее не хватало, понимала, что с музыкальным образованием в карьере все было бы лучше, – уверяет Марина. – Старший сын в итоге музыкалку окончил, а младший бросил за год до завершения, пошел в технический вуз. Хотя потом очень жалел”.

Яковлева признается, что для сыновей она, в первую очередь, “дружок”. “Прежде всеми, включая меня, в нашем доме руководила мой сильная и властная мама, – признается Яковлева. – Мы с моими сыновьями были бы словно трое ее детей. И во всем ее слушались. Мне при этом было уже сорок лет, я ездила, зарабатывала, все тащила на себе. А матерью двух сыновей почувствовала себя попозже, после 45”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.22 / Как купить по промокодам качественные осветительные приборы

28.03.22 / С асимметричным вырезом и ремешком-цепочкой: сочетаем топ с драпировкой с джинсами, аксессуарами и не только

24.12.20 / Ани Лорак, Алена Хмельницкая и другие гости Women Christmas Dinner

22.09.20 / Йети могут быть инопланетянами, которых присылают на Землю в качестве тюремного наказания

29.09.20 / Министр культуры Мальты намерен лишить принца Джорджа подаренного ему зуба мегалодона

14.05.21 / Женственность у них с рождения: 3 знака зодиака, у которых есть чему поучиться

22.12.21 / Мнение: 9500 гвоздик товарищу Сталину

12.10.20 / Скандалы: Эльвира Набиуллина запускает станок

24.08.22 / Политическая и гуманитарная катастрофа — конгрессмен о провальной миграционной политике США

16.06.22 / “Переименование Киева в Нуланд” – Володин заявил о превращении Украины в колонию США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика