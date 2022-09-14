Индуисты призвали вернуть украшающий корону британских монархов бриллиант «Кохинур»

Индийская религиозная организация «Шри Джаганнатх Сена» призвала президента Индии Драупади Мурму содействовать скорейшему возвращению в страну бриллианта «Кохинур» («Гора света»), который сейчас находится в короне британских монархов, информирует Financial Express.

«Бриллиант «Кохинур» принадлежит индуистском богу Шри Джаганнатхе Бхагбану и должен вернуться в его храм в штате Одиша. Сейчас эта драгоценность украшает корону монархов Соединенного королевства. Пожалуйста, обратитесь с просьбой к индийскому премьер-министру [Нарендре Моди] предпринять шаги, чтобы вернуть это сокровище в Индию», – передает ТАСС обращение к главе государства председателя управляющей храмом организации «Шри Джаганатх сена» Прия Дарсан Паттнаика.

К обращению к президенту он приложил послание, которое направил 19 октября 2016 года королеве Елизавете II с просьбой о возвращении «Кохинура» в Индию. В ответ на него Букингемский дворец дипломатично посоветовал тогда обратиться непосредственно к правительству Соединенного Королевства, поскольку «Ее Величество действует по совету своих министров и остается строго аполитичным во все времена». Однако, по утверждениям Паттнаика, ему было отказано в визе для посещения Лондона, из-за чего он не мог продолжить обсуждение этого вопроса с правительством Великобритании.

В связи с новым призывом к возвращению «Кохинура» в Индию Археологическая служба страны сообщила, что по завещанию последнего индийского владельца этого бриллианта махараджи Ранджита Сингха данный камень жертвуется Богу Джаганнатху и должен быть передан святыне XII века – храму его имени в городе Патна. «Этот документ был заверен офицером британской армии, доказательство чего имеется в Национальном архиве в Нью-Дели», –- сообщил изданию видный историк Анил Дхир. Однако, несмотря на это, после смерти махараджи драгоценность попала к его наследнику Делипу Сингху и через него более 170 лет назад оказалась в Лондоне.

У «Кохинура» интересная история, которая отчетливо прослеживается с XII века, но некоторые ученые утверждают, что это камень существовал еще до нашей эры.

Изначально алмаз появился в индийском княжестве Малва. Правители верили, что когда этот камень упадет с их тюрбана, народ Малвы постигнет тяжелая участь рабов. Так и случилось – предание сбылось.

Следующее упоминание о «Кохинуре» датируется 1526 годом. Новым владельцем кристалла стал сын Тамерлана – Бабур: он принес алмаз отцу, решив, что тот по достоинству оценит подарок. Тамерлан внимательно рассмотрел камень, полюбовался им, а после отдал сыну, который стал основателем династии Великих Моголов.

«Кохинур» сначала носили в качестве украшения тюрбанов моголов, а после было принято решение инкрустировать им трон. Моголы верили, что пока камень будет сиять над их Павлиньим троном, династия будет править.

В 1739 году «Кохинур» перешел к персам, владельцем его стал шах Мухаммед. Персы вторглись в Индию, войскам удалось захватить все сокровища Моголов. Павлиний трон был среди захваченных сокровищ, но «Кохинура» персы вначале не обнаружили. Это не остановило персидского шаха, он объявил о том, что тому, кто укажет местоположение «Кохинура» он обещает щедрое вознаграждение. Алмаз выдала женщина из гарема свергнутого Мухаммеда, которая рассказала, что он прячет сокровище в тюрбане.

Персидский шах пошел на хитрость и предложил Мухамммеду обменяться этими уборами. Поскольку этот обычай считался на Востоке знаком дружбы, тот не смог отказать персидскому шаху и отдал ему тюрбан. Шах Персии развернул тюрбан и, увидев камень, воскликнул: «Гора света!» – так переводится название «Кохинура».

Алмаз потом вернулся в Персию, откуда эта драгоценность была переправлена в Афганистан, а оттуда снова попала в Индию Ее новым владельцем стал правитель княжества Пенджаб Ранджит Сингх. Перед смертью он завещал камень храму, но этому не суждено был сбыться. Наследник Далип Сингх привез его в Англию, где официально передал его Британской короне.

После этого драгоценный камень утратил свой первоначальный вид. «Кохинур» прошел обработку в Амстердаме, где ювелиры изменили форму камня и придали ему новую огранку. Подобная процедура отразилась на весе кристалла и он уменьшился с 191 до 108,9 карат. Сейчас «Гора света» украшает корону британских монархов с другими бриллиантами в количестве двух тысяч штук. После кончины королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года она перешла к ее старшему сыну – 73-летнему Чарльзу, который будет править под именем Карл III.

Ценность «Кохинура» неизвестна, поскольку драгоценность никогда не выставлялась на торги. Тем не менее, он считается самым дорогим подобным камнем в мире.

Напомним, в 2009 году грушевидный беспорочный бриллиант «Вечерняя звезда» был выставлен на аукцион торгового дома Christie’s в Нью-Йорке. Уникальный камень размером 39 карат добыт на одном из древнейших знаменитых месторождений Голконда в Индии, разработка которого началась еще в 4-м веке до нашей эры. Голконда подарила такие драгоценные алмазы, как украшение британской короны «Кохинур», «Надежда», «Орлов», и самый дорогой из бриллиантов, появлявшихся на рынке в последние годы – голубой «Виттельсбах», проданный в Лондоне за 24,3 млн долларов.

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