В Кремле оценили проект Киева о гарантиях безопасности

Украина сохраняет ориентир на вступление в НАТО, поэтому причины спецоперации приобретают большую актуальность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о документе Киева о гарантиях безопасности.

«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции. Вот де-факто, наверное, и де-юре, ситуация именно такая», – передает его слова ТАСС.

Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.

В Киеве предлагают включить туда «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, «меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины», «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.

Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения в Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас, и каковы шансы, что страны Запада его подпишут.

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