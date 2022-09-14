Реформа Совета безопасности ООН грозит России потерей права вето

США на ближайшей сессии Генеральной ассамблеи ООН предложат реформировать Совет безопасности организации.

В числе предложений — изменения в порядке использования права вето для постоянных членов Совбеза и расширение его состава, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен предложат реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Эти усилия они предпримут в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на конференции в отеле Fairmont в Сан-Франциско.

Она обозначила в своем выступлении американские приоритеты на 77-й сессии Генассамблеи и рассказала о том, как США видят свою роль в ООН. В частности, постпред сказала, что США будут «наращивать усилия по реформированию Совета безопасности».

– Президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и я намерены широко обсудить страновую и общую ответственность в рамках Устава ООН, включая очень важные вопросы о реформе Совета безопасности ООН и других институтов ООН, — сказала Томас-Гринфилд.

По словам постпреда, Совет безопасности «должен лучше отражать нынешние мировые реалии». США предложат, в частности, принять резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения использования вето постоянными члены Совета безопасности на Генассамблеях.

– Мы не должны защищать статус-кво, но должны демонстрировать готовность к компромиссу, — сказала Томас-Гринфилд. Она также отметила, что США сделают предложения по расширению состава Совета безопасности.

Напомним, сейчас в состав Совбеза ООН входят 15 государств: пять постоянных и десять непостоянных. Постоянные члены совета — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — могут использовать право вето на его решения.

Согласно п. 3 статью 27 Устава ООН, решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, «когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».

Что такое Совет Безопасности ООН?

Совет Безопасности ООН – один из главных органов ООН, который, согласно статье 39 Устава ООН, «определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». Совбез отвечает за достижение главной цели ООН, установленной первой статьей ее Устава – поддержание международного мира и безопасности, предотвращение угроз мира, подавление актов агрессии.

Совет Безопасности, по крайней мере теоретически, должен иметь силы и решительность, чтобы, как сказано в Преамбуле в Устав ООН, «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе». Но как видим, Совет Безопасности с задачей не справился. Главная причина здесь в том, что ООН создана государствами-победителями во Второй Мировой Войне, которые проектировали организацию с учетом собственных интересов.

Это проявилось и в создании Совбеза, который стал не столько гарантом международного мира, сколько механизмом, с помощью которого некоторые государства становятся несколько равнее других. Фактически Совет оказался неспособен реагировать на угрозы миру, исходящие от постоянных членов Совбеза, которые, по совместительству, оказались самыми влиятельными государствами.

Необходимость реформы Совбеза

Разговоры о реформе Совета Безопасности ООН ведутся, по меньшей мере, с начала 90-х годов. Существующая архитектура Совбеза создана по итогам Второй Мировой Войны. Тогда в мире было 51 государство, из которых пять самых могущественных получили места постоянных членов Совета Безопасности. Сейчас количество государств в мире выросло в четыре раза, Холодная война закончилась, а распределение мест в Совбезе далеко не отражает реальное экономическое и военное равновесие в мире.

В 1993 году Генассамблея приняла резолюцию о создании Рабочей группы по равному представительству и расширению членства в Совете Безопасности Однако, хотя почти за три десятилетия Группа наработала множество рекомендаций, никаких практических действий по реформированию Совбеза так и не осуществлено. За прошедшее время мировые политические реалии успели настолько эволюционировать, что старый подход к реформированию Совбеза, через простое расширение числа членов и сбалансирование представительства вряд ли сработает. Необходим новый подход и новая реформа, к сожалению, оказалась невозможной без новой войны, на этот раз – в Украине.

Несовершенство идеи о реформе Совбеза путём простого расширения представительства прежде всего в том, что это не решает главную проблему: злоупотребление правом вето. Увеличение количества непостоянных членов Совета никак не влияет на эту проблему. Увеличение числа постоянных членов приведет лишь к тому, что правом вето станет злоупотреблять большее количество государств. Поэтому начинать следует не с реформы представительства, конечно, тоже необходимой, а с реформы права вето.

Реформа права вето обсуждается давно, но она остается теорией по очевидной причине: «старые» члены Совбеза смотрят на перспективу ограничения своего главного инструмента влияния без энтузиазма. Однако один из постоянных членов – Россия – все больше выглядит «голым королем» (и признанным военным агрессором), у которого нет ни юридического, ни морального права решать вопросы войны и мира, в то время как украинское контрнаступление лишает его последнего аргумента – права силы. Именно сейчас открылось окно возможностей, которое использует другой член Совбеза – США, поставив вопрос о реформировании права вето в ООН.

Что предлагает США?

Речь Линда Томас-Гринфилд можно свести к нескольким тезисам:

Во-первых, быть постоянным членом Совета Безопасности – это ответственность, а не инструмент господства. Начав агрессивную войну, совершая немыслимые нарушения прав человека, и пользуясь особыми правами члена Совбеза во избежание ответственности, Россия бьет по самым фундаментальным принципам ООН, что порождает кризис доверия к организации в целом. Ответ на этот кризис должны дать все государства-члены, потому что речь идет не о конфликте между Россией и Украиной или между Россией и США, а о существовании самой ООН.

Во-вторых, Гринфилд предложила шесть принципов, признав, что сами США не всегда следовали им в прошлом, но обязуются следовать в будущем. Это:

— действовать в строгом соответствии с Уставом ООН;

— прагматическое взаимодействие между членами Совета Безопасности по всем вопросам, по которым возможна договоренность;

— отказ членов Совбеза от применения права вето кроме редких чрезвычайных случаев. Каждый член Совбеза, применяющий право вето для реализации собственной агрессии, должен быть привлечен к ответственности, и здесь представительница США подчеркнула, что с 2009 года Россия воспользовалась вето 26 раз, Китай – 12, а США – только четыре;

— приоритет защиты прав человека и основных свобод в деятельности Совета Безопасности, и здесь Гринфилд напомнила о грубых нарушениях прав человека со стороны Китая;

— инклюзивное и прозрачное взаимодействие с другими органами ООН и региональными группами;

— реформирование Совета Безопасности ООН.

В рамках реформирования представительница США предложила обязать членов Совбеза объяснять причины применения вето перед Генеральной Ассамблеей.

В-третьих, Томас-Гринфилд сделала довольно прозрачный намек на рычаги, которые могут задействовать США, чтобы побудить органы ООН к реформированию. Она отметила, что в 2020 году США выделили 11,6 миллиарда долларов в поддержку системы ООН, в то время как Китай выделил 2 миллиарда, а РФ – всего полмиллиарда. Напоследок посланница США подчеркнула, что члены ООН должны действовать в соответствии с общим видением будущего, преодолевать вызовы, созданные пандемией коронавируса и неравным распределением продовольствия в мире. По мнению дипломатки, ответ на нарушения, совершенные Россией, должны основываться на обозначенных принципах, и эти нарушения не должны ставить под угрозу цели ООН.

Как видим, в центре предложений США лежит ограничение злоупотреблений правом вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности, и сами США готовы первыми принять на себя соответствующие обязательства. Томас-Гринфилд не предлагала ничего, что поставило бы под сомнение равенство между членами Совбеза и их полномочия как таковые.

Однако даже таких ограниченных предложений хватило для того, чтобы из Кремля прозвучали оскорбленные заявления о «зоологическом антироссийском безумии» и обещания, что ООН закончит так же, как и Лига Наций. Единственное, что здесь можно прокомментировать, это то, что именно неспособность остановить агрессора убила Лигу Наций, и, если ООН не хочет повторить судьбу своей предшественницы, она должна заботиться, в первую очередь о том, как остановить нарушение ее фундаментальных принципов, о чем и говорила американская посланница.

Отметим, в Уставе ООН написано, что в Совете Безопасности ООН пять постоянных членов – Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Если читать Устав буквально, то выходит, что вместо Китайской Народной Республики (континентальный Китай), в Совете Безопасности должна находиться Китайская Республика (Тайвань), а такого субъекта как «Россия» там нет вообще.

Фактическое наследование Россией места СССР в Совете Безопасности ООН произошло по крайне сомнительной процедуре. Об этом Украина официально заявила через своего представителя в ООН Сергея Кислицу. Логика украинского заявления в следующем. Украина – член ООН с 1945 года. Это была Украинская Советская Социалистическая Республика, подписавшая Устав ООН среди 51 государства-основателя организации, правопреемником которой является Украина.

Российская федерация как государство Устав ООН никогда не подписывала и не вступала в ООН по установленной процедуре. В частности, ее не было среди 51 государств-основательниц. В момент развала СССР, Россия просто присвоила себе место Союза явочным порядком. При этом не были учтены интересы других государств, которые также являются правопреемниками СССР, в том числе и Украины. На тот момент для мира гораздо важнее было обеспечить мир и стабильность на руинах империи, а также контроль за ядерным оружием.

Так, Россия стала единственным в мире государством, обошедшим установленный порядок вступления в ООН и просто занявшим чужое место. Из этого следует, что Россия не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, ведь нельзя входить в один из главных органов организации, не являясь членом организации вообще.

На основании этих аргументов Украина требует даже не исключения России из Совета Безопасности, а простого признания того факта, что такое государство как «Российская федерация» не является членом ООН. Косвенно с этим согласны США, Великобритания и Франция.