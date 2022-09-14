Мое дело: Юлия Елисеева и ее сестра Нигина о своем бренде YOU WANNA и будущем российской моды

Hа вопрос, есть ли в России мода, сестры Юлия и Нигина отвечают утвердительно. Пример тому — их собственный бренд YOU WANNA, который за 14 лет работы, помимо интернет-магазина, открыл бутики в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и не планирует останавливаться.

Как вы пришли в fashion-бизнес?

Юлия: Я всегда интересовалась модой, работаю в этой сфере как предприниматель больше 15 лет. Сначала у нас был бренд по производству футболок, его мы продали. Потом вели оптовые продажи по франчайзи мужской одежды, а затем уже возникла собственная марка YOU WANNA.

Нигина: Я окончила МГИМО, факультет журналистики. Присоединилась к бренду в 2017 году. На тот момент у YOU WANNA были только офлайн-магазины, я же хотела запустить продажи онлайн. Начинали с соцсетей, довольно скоро появилась необходимость в полноценном сайте, штате менеджеров, собственных курьерах. Два года я занималась развитием бренда в интернете. Но всегда была про творчество, с семи лет фотографировала, тренировала насмотренность. Сейчас занимаю должность креативного директора, отвечаю за расширение ассортиментной линейки, проведение съемок, имиджевые составляющие бренда.

Расскажите о концепции бренда.

Юлия: Изначально она была такой: сделать одежду модной и доступной для людей. В премиум+ и люксовый сегмент не идем осознанно. Нам важно развиваться вширь, не вверх, важно не поднимать цены, но расти в качестве за счет объемов.

Нигина: Мы стараемся держать баланс между качеством и ценой, учитывая средний чек для клиента не только по Москве. Также есть четкое ощущение, что в России не хватает брендов, в ассортименте которых есть не только базовый гардероб, но и еще что-то интересное. Что-то большее, чем просто минимальная база в трех цветах. Хочется делать упор на это, поэтому мы работаем не только над одеждой, но и следим за ее подачей на съемках.

Какими темпами увеличиваются продажи, сколько у вас магазинов?

Юлия: У нас никогда не было инвесторов, мы развивались и продолжаем развиваться оборотными средствами: выросли — увеличили оборот — заработали больше — вложились в масштабирование. Сейчас у нас четыре магазина в Москве, а также магазины в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В ближайшее время планируем открывать точки в Казани, Владивостоке и еще одну в Москве.

Нигина: Мы очень сильно выросли в пандемию, сгрузили все остатки из офлайн-магазинов на основной склад и активно развивали интернет-магазин. Это был хороший буст для дальнейшего развития.

Где находится ваше производство?

Юлия: У нас две швейные фабрики и одно трикотажное производство, все расположено в Москве. Впервые разместили заказ за рубежом — буквально пару недель назад приобрели большую партию качественной джинсовой продукции в Турции. Всего у нас в штате более 200 человек.

Каково работать вместе с сестрой?

Юлия: Интересно. У нас разница в возрасте 15 лет, мы совершенно разные по стилю, вкусу, предпочтениям и взглядам. Интересно обмениваться и придумывать идеи вместе, особенно в дизайне одежды. Если приглядеться, в коллекциях можно это увидеть. Мы чувствуем две разные целевые аудитории, это классно.

Нигина: Я — про креатив, Юля — про прибыль. Мне кажется, мы отлично дополняем друг друга.

На ком из звезд можно увидеть одежду бренда, с кем-то создавали коллаборации?

Нигина: Наши вещи носят многие представители шоу-бизнеса и телевидения, блогеры и инфлюенсеры, участники топовых реалити-шоу. Например, Клава Кока, Карина Нигай, Глюк’oZa, Марианна Елисеева, Юлия Савичева, Элона Миллер. Делали классную коллаборацию с Гошей Карцевым, очень полезный для нас опыт.

Если говорить о текущем сезоне, какие вещи, на ваш взгляд, настоящий must have осени?

Юлия: Конечно же, брюки карго. У нас в ассортименте они представлены еще с весны. Несколько моделей: от неоновой из плащевки до тканевой. Мы обратили внимание на тенденцию российских брендов завышать цену на карго. Стоимость от 30 000 рублей за брюки — это не про нас. Мы держим цену в районе 7000. Сейчас добавили в ассортимент карго из плотного премиального денима в очень красивых расцветках, с идеальным кроем.

Какие цели ставите перед собой, если мыслить глобально?

Юлия: Хотим построить красивый бизнес в России. Наша главная амбициозная цель — быть известными для каждой российской женщины. Быть доступными для любой аудитории. И конечно, сохранять качество в одежде и предлагать модные, трендовые вещи. Кроме того, мы очень много усилий и времени вкладываем в наших сотрудников, делимся своим опытом, стараемся привить культуру осознанности, когда каждый все делает с умом.

Мы думаем, что за российскими брендами будущее, это не краткосрочный тренд. Развивать индустрию изнутри — круто, давать работу специалистам, генерировать новые профессии, строить производства, делать новый продукт. Всегда приятно быть у истоков и не бояться рисковать. Надеемся, что завтра в России будет много производств, чтобы молодые талантливые дизайнеры имели возможность отшивать и воплощать свои идеи в жизнь без особых трудностей.