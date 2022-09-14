“Такая красавица, как я, одна не будет”: Анастасия Стоцкая рассказала о новой любви после развода с мужем

В середине марта 2022 года стало известно, что певица Анастасия Стоцкая рассталась с супругом, предпринимателем Сергеем Абгаряном. Исполнительница рассказала, что развод состоялся еще два года назад. Недавно артистка заявила, что такая красавица, как она, долго не будет в одиночестве. Сейчас сердце Анастасии несвободно.

Новые отношения

Стоцкая в течение долгого времени скрывала разрыв отношений с супругом. Недавно Анастасия призналась, что у нее появился новый поклонник. Артистка добавила, что, несмотря на болезненный развод, сейчас довольна своей жизнью. Стоцкая занимается той работой, которая доставляет ей удовольствие. Певица и ее дети обеспечены всем необходимым. Исполнительница не жалуется на жизнь.

Однако имя поклонника звезда раскрывать не стала.

Предположение публики

После новости о разрыве отношений Стоцкой с супругом в интернете появились слухи о ее романе с коллегой Александром Казьминым. Певица никак не комментировала эту информацию. В августе прошлого года артистка опубликовала первое совместное фото с Казьминым. Пара вместе отправилась в отпуск на Мальдивы. Анастасия не комментировала этот снимок. Избранник Стоцкой также публиковал совместные фото с отпуска. На снимках пара обнималась и целовалась, не скрывая нежности друг к другу. Но на данный момент ни Стоцкая, ни Казьмин не подтвердили наличие романтических отношений.

Анастасия признается, что тяжело переживала разрыв с бывшим избранником, но сейчас душевная боль утихла, и экс-супруги поддерживают дружеские отношения. Певица не стала рассказывать о том, что стало причиной расставания.

У Анастасии и Сергея двое наследников. В 2011 году Стоцкая родила сына Александра, в 2017-м – дочь Веру. После развода Сергей принимает активное участие в жизни наследников. Звезда утверждает, что ее экс-супруг встречается с сыном и дочерью почти каждый день.