 

Гроб Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец — его встречала вся семья, включая Меган и Гарри

14.09.2022, 11:40, Разное
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Минувшим вечером катафалк с гробом королевы Великобритании, скончавшейся на прошлой неделе, покинул Шотландию и прибыл спецбортом в Лондон, где его перевезли в катафалке с панорамными окнами в Букингемкий дворец. На площади перед ним и на улицах города, где проезжала вереница автомобилей, собрались толпы скорбящих британцев, пришедших оплакать любимого монарха.  

Кортеж встретили члены королевской семьи, в том числе новопровозглашенный король Карл III и королева-консорт Камилла, принц Уильям Уэльский и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская (которые после смерти Елизаветы стали миллиардерами), а также принц Гарри и Меган Маркл. Напомним, что это уже второй раз за неделю, когда Сассексы появляются на публике с родственниками.

Все три монарших пары ехали в отдельных машинах и не выходили к публике, но фотографам все же удалось запечатлеть их – фотографии мы опубликовали у нас в Telegram-канале. Все, как один, были в черных траурных одеждах. В отличие от Кейт, которая была практически без косметики, Меган предпочла сделать акцентные темные smoky-eyes. Позже папарацци засняли Меган и Гарри через окно дворца – они спускались по одной из лестниц вслед за новым королем Великобритании.

В минувшие выходные Меган и Гарри воссоединились с Кембриджами (ныне Уэльскими и Корнуолльскими) и посетили стихийный мемориал памяти королевы в Виндзоре. Их совместный выход стал надеждой на долгожданной примирение. К слову, телеведущая Опра Уинфри уже успела предположить, что кончина Ее Величества наверняка сблизит уже давно враждующих монархов.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ую годовщину пребывания на троне. За эти годы она стала настоящим символом не только Великобритании и Стран Содружества, но и культуры в целом. Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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