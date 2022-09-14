Дочь Миллы Йовович Эвер снялась в новой медитативной рекламе Miu Miu

Эвер Андерсон, 14-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, как и ее мама, рано начала модельную и актерскую карьеру и уже довольно преуспела. За ее плечами фотосессии и участие в модных показах, а в ноябре прошлого года девушка впервые стала лицом рекламной кампании модного бренда Miu Miu.

Спустя 10 месяцев модный Дом снова решил поработать с Эвер и пригласил ее на съемки рекламы своей осенне-зимней коллекции 2022/2023 года. Эвер Андерсон, а также Эстер МакГрегор и Маме Бинета Сане представили кожаные куртки из линейки Upcycled by Miu Miu, которая создается только из переработанных материалов, тем самым не нанося вред экологии. Бренд впервые запустил эту линейку в 2020 году.

Новые модели сделаны на стыке мужского и женского стилей – объемные и грубые силуэты сочетаются с нежной отделкой в виде пушистых воротников и вышивки.

Напомним, что Эвер, как и ее знаменитая мама, первый раз попала на обложку журнала в девять лет. Это была фотосессия для Vogue Bambini, которую сняла известный фотограф Эллен фон Унверт. Девочку, удивительно похожую на мать, уже снимали такие уважаемые мастера модного бизнеса, как Карл Лагерфельд, Микаэль Янссон и Питер Линдберг.

При этом 14-летней девушки уже есть и роли в большом кино. Андерсон уже снялась в роли молодой героини Скарлетт Йоханссон “Черная вдова”, а в 2023 году на экраны выйдет новая версия истории про Питера Пэна, в которой Эвер доверили роль Венди. Ее партнерами по этому фильму стали Джуд Лоу и Молли Паркер. В интервью 2020 года Эвер рассказала, как была счастлива, узнав, что получила эту роль.

Я была с ночевкой у лучшей подруги, когда родители позвонили мне по FaceTime. Мама спросила, одна ли я, попросила меня уединиться в шкафу, а затем сделала большие глаза, серьезное лицо, после улыбнулась и сказала: “Ты получила роль!”. Я так кричала, что моя подруга тут же поняла, в чем дело, – сказала Эвер, и добавила: – С самого первого раза, как я сыграла на площадке, я влюбилась в актерство.