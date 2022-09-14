 

Юрий Лоза: «Все свои песни иноагент Макаревич украл у Леонида Ильича Брежнева»

14.09.2022, 11:33, Разное
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Российский певец, композитор и поэт Юрий Лоза представил неопровержимые доказательства противоправной деятельности иностранного агента Андрея Макаревича – как оказалось, музыкант за свою жизнь не написал ни одной песни, а реальным автором всех исполняемых им композиций является генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев.

– Предатель и иноагент Макаревич вообще не умеет писать музыку. Это проходимец, который просто оказался в нужное время в нужном месте – утверждает Лоза в эфире телеканала «Россия-24». – В начале 70-х Леонид Ильич написал несколько песен, а Андрюшку выбрали как говорящую голову. Но он незаконно присвоил все произведения себе.

После смерти в 1984 году советского лидера иноагенту Макаревичу удалось завладеть его архивом– он с сообщниками сумел войти в ближайший круг Галины Брежневой, и во время одной из вечеринок все бумаги генсека были похищены. Именно эти материалы, как утверждает Лоза, и стали основой всех песен группы «Машина времени».

В ближайшее время состоится заседание комиссии по этике Союза композиторов. В случае, если вина иностранного агента Макаревича будет доказана, он будет лишён прав на все свои песни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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